Po roce v krajské metropoli znovu vyrostlo vlastní městečko, v němž se život nezastaví. Za téměř epických kulis, kdy nebe bičovaly blesky, areálem otřásaly hromy a „padaly trakaře“, finišovala včera v Dolních Vítkovicích stavba festivalového areálu pro Colours of Ostrava. A Deník byl u toho. Podívejte se, jak poslední přípravy vypadaly.

Přípravy v areálu na festival Colours of Ostrava vrcholí | Video: Deník/Petr Jiříček

Branami areálu Dolní oblasti Vítkovice neustále vjíždějí naložené vozy a stavební technika, štěrkové plochy křižují vysokozdvižné vozíky či alespoň stavební dělníci v přilbách s plány v rukou.

„Nejtěžší je vychytat, aby nám to vše sedlo, abychom na nic nezapomněli a aby vše stálo tam, kde to má stát,“ říká šéf areálu pro Colours of Ostrava Dan Krečmer, který ho staví podvacáté a podvacáté všem velí. To vše při jubilejním 20. ročníku akce s minulostí v centru Ostravy a na Černé louce.

VIDEO: Jak to bude fungovat u lávky v Ostravě? Colours ji změní na pátou bránu

Na místě už jsou popelnice, mobilní toalety, propagační prostory partnerů, stojí i většina stánků s občerstvením a před dokončením jsou poslední stage, včetně té hlavní, která přijela v kamionech z Německa. Za vznikem „městečka Colours“ stojí 120 čilých dělníků. „Stavba areálu je ve skvělé fázi, zatím jsme popředu, tak doufejme, že tak i skončíme. Připraveno je osmdesát procent areálu, největší pohyb zde ale začal až dnes,“ popsal Deníku v pondělí Krečmer.

4 tisíce lidí, 9 kilometrů plotů

Vyjma 120 dělníků, kteří minulou středu začali s přípravami, bude na festivalu pracovat celkem přes čtyři tisíce lidí, 400 lidí dodá ochranka, 200 bude uklízečů. Areál obklíčilo celkem devět kilometrů plotů a další tři kilometry plotů jsou v kempech.

400 stánků je připraveno pro jídlo a zboží, stovka pak bude nápojových stánků, stanů a barů. V průběhu příprav se dvakrát navyšoval počet splachovacích wc tak, aby jubilejní Coloursy naplnily své motto, že to bude nejpohodlnější ročník ze všech.

Zdroj: Youtube

„S tím souvisí nová vstupní brána od lávky, bezhotovostní způsob plateb a recyklovatelné kelímky, které nám ze speciálně vyhotovené studie vzešly jako nejekologičtejší forma,“ zopakoval hlavní praktické informace promotér festivalu Jiří Sedlák.

„Je důležité, aby návštěvníci byli zodpovědní a pomáhali nám. My naopak pomůžeme maximem uklízecích čet, popelnic a speciálních sběrných košů na kelímky,“ popsal Sedlák, kam mají lidé jednorázové kelímky dávat.

Co prozradili a proč se těší? Colours of Ostrava pohledem osobností a partnerů

Přípravy finišují, první návštěvníci dorazí co nevidět. „Vyloženě průšvih jsme ještě nikdy za těch dvacet let řešit nemuseli, ale vždy se stane, že někdo přijede a má něco větší, něco nesedí, něco zapomene, ale vždy to vyřešíme,“ ujišťuje Dan Krečmer.