Přírodovědec Ríša se chce stát doktorem a zachraňovat životy

Do mentoringového programu KMOTR na Ostravsku se Ríša dostal spolu se svým bratrem.

I díky pomoci Nadačního fondu Albert má teď Ríša nové kamarády a studuje vysněnou školu. Foto: Deník/Antonín Sacký

Oba chlapce doporučil kurátor pro mládež s cílem dopřát jim zajímavé volnočasové aktivity a kamarády podobného věku, kteří by jim byli oporou v problematickém období puberty. I díky pomoci Nadačního fondu Albert má teď Ríša nové kamarády a studuje vysněnou školu.

KMOTR je dobrovolný mentoringový program, v rámci kterého se proškolený dospělý dobrovolník pravidelně a dlouhodobě věnuje jednomu dítěti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pro Ríšu se podařilo najít vhodnou dobrovolnici Veroniku krátce po jeho přijetí, a mohl se tak do programu hned zapojit. Ríša byl v té době premiantem třídy a nade vše miloval přírodní vědy.

S pomocí Veroniky se přihlásil na přírodovědné gymnázium a získal rovněž prospěchové stipendium, díky kterému může svůj zájem rozvíjet naplno. „Ve škole mám nejraději biologii a chemii. Na biologii mě baví zejména studium rostlin, v hodinách chemie zase chemické reakce,“ říká.

Veronika je na Ríšovy úspěchy také velmi pyšná. „Nejvíce mě těší, že jsem měla možnost podílet se na změnách v Ríšově životě, a pevně věřím, že ho učinily šťastnějším.“

V nové kamarádce z programu KMOTR nalezl spojence při rozvíjení svých zájmů a hlavně cestu, jak objevit spoustu nových věcí. Volný čas proto nejraději tráví právě s ní.

„Chodíme na výlety, do kina, zoo nebo do parku. Často také navštěvujeme nejrůznější akce.“ Mimoto velice rád čte a sportuje, nejraději má basketbal a stolní tenis. Destinacemi, které by Ríša rád navštívil, jsou Rakousko a Německo, jeho touhou je podívat se do Berlína.

V budoucnu by rád pokračoval ve studiu a stal se lékařem. „Chtěl bych zachraňovat životy,“ uzavírá.

Tři „nej-“ podle Ríši:

• Nejoblíbenější kniha: série Hraničářův učeň

• Nejoblíbenější film: Harry Potter

• Nejoblíbenější místo: historické památky České republiky



Tři přání Ríši:

• stát se lékařem

• mít rodinu

• štěstí v životě