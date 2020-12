Magda Lakomá, 80 let, Ostrava:

Zdroj: Petr Jiříček

Měli by ten příspěvek dostat potřebnější, spíše mladé rodiny, dlouhodobě nezaměstnaní a další. Lidé nad 80 let mají hodně nízké důchody, ti by si to zasloužili, ano, ale takhle plošně to dát všem seniorům podle mě není správné.