9,2 milionu korun bez daně (11,13 milionu korun s daní). Za tuto částku prodalo město pozemky nacházející se mezi Divadlem Antonína Dvořáka a Divadlem loutek (na pomezí Černé louky, v místě dlouholetých nevzhledných budek) ohodnocené znaleckým posudkem na 8,57 milionu bez daně.

Ostravští zastupitelé schválili prodej pozemků v centru města v ulici Vojanova společnosti Promet Group, která zde postaví moderní bytový dům. Rozhodli o tom ve středu ostravští zastupitelé, kteří prodej společnosti Promet Group většinově schválili.

Vyjma tohoto developera, který zde plánuje postavit moderní bytový dům, byly ve hře ještě další dvě nabídky, přičemž jednotlivé pořadí se průběžně měnilo. Rada města však na doporučení poroty vybrala k hlasování pro zasedání zastupitelstva bytový projekt Promet Group.

Do tří let

Kupní smlouva, která bude developerovi předložena, obsahuje několik podmínek. Promet Group po jejím podpisu například musí do 15 měsíců od nabytí vlastnictví pozemků zažádat o společné povolení ke stavbě, do dalších šesti měsíců začít stavět a do 15 měsíců od zahájení stavbu dokončit. V součtu to znamená, že zhruba v létě 2024 by měl nový objekt v centru města stát. Tedy v době, kdy se bude měnit celá Pivovarská ulice vedoucí ke Smetanovu náměstí. „Jižní pás centra města je ve skutečně zanedbaném stavu,“ konstatoval v této souvislosti Miroslav Svozil z opoziční ODS.

Zastupitelé však před hlasováním vedli bezmála dvouhodinovou (!) diskuzi nejprve o jednotlivých návrzích, posléze si jednotliví političtí zástupci vyčítali, kdo co udělal či neudělal ve prospěch kvalitního nájemního bydlení a debata se stočila až k zahrávání si se slovíčkařením o nájemním a sociálním bydlení či úvahám, zda by vlastně nebylo lepší celý návrh o prodeji shodit ze stolu.

Rozhodly peníze a vazby

„Návrh, který dnes není na stole, od nás získal jednoznačně lepší hodnocení než ten, který tady dnes řešíme,“ poznamenal například přizvaný ředitel Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA), architekt Ondřej Vysloučil, podle něhož návrh společnosti PH Rozvojová (plánující rovněž bytový dům) dostal násobně více bodů než projekt společnosti Promet Group.

Komise a následně rada však řešily vedle architektonického dojmu také nabízenou částku za pozemky a termín výstavby.

„Společnost Promet nabídla vyšší cenu, byť nikterak znatelnou. Nabídky byly velmi srovnatelné, takže je otázka podle čeho rozhodovat. A v tak exponovaném území, jako zakrátko bude nová Pivovarská ulice, kde na třech stech metrech vznikne několik staveb, je jistá výhoda, že zde společnost Promet má další majetek. To rozhodlo,“ řekl mimo jiné primátor Tomáš Macura (ANO), zejména ve vztahu k protestujícímu opozičnímu zastupiteli Lukáši Semerákovi z Ostravaka, jenž měl jiné preference. „Odpadnou problémy se souhlasy či vjezdem na staveniště. Jsem rád, že se rozhodujeme mezi vícero nabídkami, ale když jsou srovnatelné, rozhodují i maličkosti,“ vysvětlil primátor.

Hotel byl ze hry předčasně

Oproti původním předpokladům ze hry vypadla společnost Linkcity Czech Republic, která v místě navrhovala postavit hotel a původně měla nejvíc preferencí. Nedohodla se však s městem na smlouvě. „Jednali jsme dlouho, nedohodli jsme se však na celkové koncepci smlouvy. Rozešli jsme se ale v přátelském duchu,“ objasnila investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. Společnost Linkcity je přesto údajně nadále připravena plnit roli žolíka, pokud by Promet, případně ani PH Rozvojová, z nějakého důvodu nestavěli.