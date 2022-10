Jedna z prodejen, kde je běžně k mání ovoce a zelenina, se nachází přímo v centru Ostravy u Masarykova náměstí.

„Jsou čerstvé,“ zaručil se tento týden prodavač, který po ránu s pýchou ukazoval na bedýnku plnou výstavních praváků. A měl se skutečně čím chlubit. Praváky byly rozpůlené, aby se každý přesvědčil o jejich čerstvosti, spokojeni mohli být i lidé, kteří si chtěli ověřit, zda houby nejsou červivé.

A cena? Relativně vyšší – kilogram za 390 korun. I přesto šly houby na odbyt. Za přibližně hodinu byla bedna téměř prázdná. „Dneska je zájem velký. Většinou bedýnka vydrží do poledních hodin, teď už je skoro prázdná,“ dodal prodavač.

Houby většinou berou starší lidé. „Ale nejen oni, najdou se i kupující ve středním a mladším věku. Jsou to ti, kteří se do lesa nedostanou. Půl kilogramu se vejde do sáčku, který stačí na polévku i omáčku,“ dodal prodejce.

Na odbyt jdou zejména praváky. Když se vyprodají, berou zákazníci i kozáky a suchohřiby – pokud jsou. Někdy zbytky suchohřibů vydrží do odpoledních hodin, kdy je lze koupit i se slevou. Dalším místem, kde se dají houby sehnat, jsou tržnice.

„V obchodě ani na tržnici bych si žádné houby nekoupil. Jsem hřibař, takže je to pro mě otázka cti. Raději škaredý pravák, ale vlastnoručně nasbíraný, než krasavec z obchodu. A za tu cenu? Čtyři stovky za kilo se mi zdá moc,“ uvedl Tomáš Novotný.

Pro některé je ale koupě v obchodě jediná příležitost. „Už se mi špatně chodí a do lesa si netroufám. A jelikož v rodině nikdo houby nesbírá, musím je koupit. Cenu neřeším. Stačí mi dva praváčci na polévku,“ řekla Ludmila Adámková.