/FOTOGALERIE/ V pořadí svůj šestý rekord bude mít od neděle 18. června zapsán v České knize rekordů superjedlík Radim Dvořáček z Ostravy. Tentokrát poprvé čelil bramborovému salátu, kterého na ostravském Cars & Food Festivalu v Trojhalí spořádal čtyři a půl kila. Nejdříve se na čas měřily první tři kila, ty zvládl Radim Dvořáček za 3,28 minuty.

Profesionální jedlík Radim Dvořáček na food festivalu v rámci tuning Show Trojhalí, 18. června 2023, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Na stole na pódiu stály před ostravským „superžroutem“ dva průhledné kbelíky, oba plné bramborového salátu, tradiční vánoční pochoutky. Radima Dvořáčka zpovídáme ještě před samotným výkonem. Je optimistický a věří si. Hlad prý zas až tak velký nemá.

„Nejedl jsem už od sobotního dopoledne, ale piju hodně tekutin, abych si roztáhl žaludek. Ráno před rekordem vždy vypiji šest litrů vody za minutu, minutu a půl, není to ale zrovna zdravé a určitě to nikomu nedoporučuji,“ upozorňuje hned na úvod sympatický mladý muž s tím, že netrénovaným jedincům hrozí otrava z přemíry vody.

FOTO: Našlapaná auta a kuchaři v akci. Tuning a food show v Ostravě i s rekordem

Přípravu má tedy podle svých slov dobrou. „Tím, že jsem tak dlouho nejedl, jsem spíše trochu ztratil chuť. Mám mírně zcvrklý žaludek, ale když se rozjím, tak to snad půjde,“ doufá.

Muselo to dobře klouzat

Jak už bylo řečeno, tak bramborovým salátem se v rámci výzvy takto cpal poprvé. „Nenapadlo to ani tak mě, jako spíše organizátora festivalu, chtěl něco atraktivního pro návštěvníky. Navrhoval nejdříve něco sladkého, konkrétně trdelník. Ale toto pečivo je dost suché a nesním jej mnoho, proto jsem mínil, že to chce něco, co bude klouzat. Takže jsme se dohodli na salátu. Já jsem to tedy už jednou zkoušel nesoutěžně doma, to byl salát domácí, který si dělám bez majonézy, s jogurtem. Tehdy jsem zvládl pět a půl kila sníst za hodinu. Nejsem úplně jedlík sprinter,“ vzpomíná Radim Dvořáček.

Šedesátikilový profi jedlík z Ostravy právě spořádal 4 kila burrita, podívejte!

Nedělní soutěžní salát domácí nebyl, byl kupován ve velkoobchodě a podle Radima Dvořáčka šlo asi o největší balení, které bylo zrovna k dostání. „Je to proto, že do knihy rekordů požadují přesné složení. Na těchto kbelících je to napsáno na etiketě, přesné poměry surovin. Kdyby mi salát dělal někdo na zakázku, musel by kuchař vše odvažovat a složitě zapisovat. Samozřejmě domácí salát by byl lepší, ale špatně by se to pak do knihy rekordů zapisovalo,“ vysvětluje s tím, že jezení bramborového salátu už sice v knize rekordů jedno je, ale na sprint. „Já jedu spíše na množství,“ upřesňuje.

Salám jí na metry

Zdlábnutí tří kil bramborového salátu za 3,28 minuty je Radimovým pátým rekordem, šestým pak celkové množství 4,5 kila salátu za čtvrt hodiny. Prvním rekordem byl ale točený salám, kterého snědl za hodinu 2,322 kilo, to je dva a čtvrt metru. Dalším úspěšným počinem zapsaným v knize byla pizza, té do sebe zvládl nacpat skoro čtyři kila za necelou hodinu.

Zdroj: Youtube

Třetí v pořadí pak byly halušky se zelím a masem, těch spořádal čtyři kila za přibližně půlhodinu. „Rychlostních rekordů je v knize spousta. Já jsem se chtěl odlišit,“ zopakuje Radim Dvořáček, kterému byste na první pohled kariéru profi jedlíka rozhodně netipovali. Nejde totiž o žádného otesánka, nýbrž o štíhlého muže.

Tři kila řízků a dvě kila příloh. Ostravský jedlík opět řádil. I s maminkou!

V pořadí čtvrtý rekord pak výjimečně nespočíval v jídle, ale v pití. Jde o čerstvý údaj z minulého týdne z Pelhřimova. „To jsem na Festivalu rekordů pořádající Agentury Dobrý den, která spravuje i registraci rekordů do České knihy rekordů, vypil pět litrů mléka za minutu a sedm vteřin,“ prozrazuje spokojený rekordman, který už má za sebou asi tři stovky soutěží v pojídání v osmnácti evropských zemích, neoficiálních rekordů drží podle svých slov desítky.

„Ale v knize rekordů jsou ty čtyři, nyní tedy šest. Aby totiž mohl být rekord zapsán do knihy, musí někdo komisaře na akci pozvat, aby na vše dohlížel a stopoval, to je podmínka,“ říká.

A komisař pochopitelně dohlížel na dění v Ostravě i v neděli, do Trojhalí zavítal ředitel Agentury Dobrý den Luboš Rafaj. „To, co se tady dnes dělo, činíme výjimečně. Ta tři kila salátu jsou ještě v pohodě. Ale všechno, co jde přes, je výjimka v tom, že tomu člověku věříme. Víme, že je trénovaný a že to zvládne, jinak by to nešlo,“ sdělil Deníku Luboš Rafaj.

Zdroj: Youtube

Radim Dvořáček tak nakonec za svůj počin získal další certifikát o zdolání nového českého rekordu. „Myslím, že do databáze bude zvlášť zaevidován rekord tři kilogramy na rychlost a poté celkové množství za patnáct minut. Kdyby mě někdo chtěl zkusit překonat, může si vybrat jedno nebo druhé. Rekordy jsou tedy v podstatě dva, ale já bych to bral spíše tak, že ten můj hlavní rekord je těch 4,5 kila salátu za čtvrt hodiny, mezičas byl jen jako taková zajímavost,“ řekl jedlík spokojeně po soutěži.

Jediný Čech v profi pojídací lize v USA

Radim Dvořáček je od loňska také jako jediný Čech a aktuálně teprve jako druhý Evropan členem Americké pojídací ligy, která je svého druhu vedena jako jediná oficiální na světě. V zámoří si prý vyzkoušel, jako je to změřit síly s opravdovými profíky. „Tady u nás totiž nikdo netrénuje jako já. V Americe jsem se postavil proti lidem, kteří se tím vyloženě živí. No nebyl jsem úplně poslední, ale spíše slabší průměr. Mám tedy o motivaci postaráno,“ nevzdává se.

NOVÁ VÝZVA: Překoná znovu sám sebe?

Radima Dvořáčka mohou zájemci v letošním roce určitě vidět v akci minimálně ve Vizovicích na tamním Trnkobraní. Tam už jej velmi dobře znají, protože je držitelem rekordu v pojídání švestkových knedlíků, přičemž už dvakrát svou hranici zase posunul dál. Loni do sebe nasoukal 205 kousků a letos se opět pokusí finální porci navýšit. V příštím týdnu se chystá také do Hranic na Moravě, kde bude pro změnu čelit obřímu burgeru.