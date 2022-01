V posledních týdnech se garáže pod Prokešovým náměstím, kde se platí čtyřicet korun za každou započatou hodinu, staly terčem zájmu zejména díky zabrání několika parkovacích míst kvůli zřízení podpěr pod Velkým darem – vánoční výzdobou v podobě krabice, saní a baňky, které by podle statistických propočtů strop garáží nemusela unést.

Strop garáží se však dlouhodobě potýká se skutečnými problémy – vlhkostí a zatékáním. Rekonstrukce se plánuje už delší dobu, dosud ji ale výrazně bránily majetkoprávní vztahy. Podzemní parkování totiž patří Garážím Ostrava, v nichž je majoritním vlastníkem město, minoritním společnost Asental Parking. Ta měla na způsob rekonstrukce a rozdělení nákladů odlišný pohled, navíc město dlouhodobě neúspěšně usiluje o odkup podílu.

Ostravský David Witosz kandiduje na předsedu Pirátů. Chce nahradit lídra Bartoše

„Když jsou volby, nikomu se nic nechce opravovat. Ty jsou zaplaťpánbůh brzy, pak můžeme čtyři roky rekonstruovat,“ přilil s trochou nadsázky vodu do ohně opoziční zastupitel města Lukáš Semerák.

Náměstí, potom garáže

Skutečnost je taková, že město v prosinci dospělo s Asentalem k dohodě, co by rekonstrukce garáží měla obnášet, jak vyřešit problémy s vodou a jaký bude další postup. „Rekonstrukce by měly být ve své podstatě dvě – nejprve se opraví strop a náměstí, následně garáže jako takové,“ uvedla investiční náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová s tím, že město se s bývalým vedením Asentalu dlouho nedokázalo domluvit.

Ukradené vánoční sáně v Ostravě hlídaly kamery, lidé chtějí vidět záběry zlodějů

Během letošního roku by město ve spolupráci s Garážemi Ostrava chtělo nechat vyhotovit projektovou dokumentaci, připravit veřejnou zakázku, vybrat zhotovitele, získat všechna příslušná povolení ke stavbě a nejpozději v příštím roce začít s realizací. „Stručně řečeno půjde o odkrytí povrchu, opravení stropu a natažení nové hydroizolace, aby do garáží dál nezatékalo. Dohoda je na stole,“ popsala Bajgarová, podle níž město chce řešit i vlastnický podíl v Garážích Ostrava, prioritou je ale nyní havarijní stav.

Odkup na dobré cestě„Samozřejmě vnímám, že se odkup táhne extrémně dlouho,“ okomentoval primátor Ostravy Tomáš Macura zanedlouho šestileté snažení. „Asental nyní říká: nejprve udělejme opravu a poté, případně souběžně, řešme vlastnictví. Nejen v případě garáží, ale například i Hotelového domu Jindřich jsou však nastaveni tak, že by se zbytných majetků chtěli zbavit a zbytečně to neprotahovat,“ přiblížil primátor otázku odkupu, kterým chce město dosáhnout sjednocení podmínek parkování.

Jonášovo kopulační zákoutí? Mapy ho ukazovaly, zdejší neznali!

Jedno pozitivum z garáží pod Prokešovým náměstím však přijde už v nejbližších týdnech – podle všeho od 1. února se tam bude dát platit bezhotovostně a bezkontaktně. Garáže pro zhruba dvě stě vozidel byly uvedeny do provozu v červnu 1998 a náklady dosáhly 124 milionů korun.