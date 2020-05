Na místní lavičce si dávají dostaveníčka zanedbaní chlapi, pití kupují ve večerce. Místní mají zkušenosti s tím, že se opilci válejí dokonce mezi auty na parkovišti.

Popíjení vína z plastových lahví či laciného lahvového piva, nějaký ten kravál, bezostyšné močení nejprve ke stromům a do křoví… a později i rovnou do kalhot. Tak to v ulici 17. listopadu vypadá prakticky od té doby, kdy se dá na oné lavičce sedět venku. Dávají si tu dostaveníčka zanedbaní chlapi, pití kupují ve večerce.

„Naposledy tu přijeli měšťáci v neděli večer, když se jeden takový válel před lavičkou. Strážník a strážnice se přesvědčili, že žije, on se před nimi pomočil. Stékalo to po chodníku,“ popisují obyvatelé sousedního činžáku. Při nastupování do přivolané sanitky se sice opilec vzpouzí (asi tuší, kam se pojede), leč není mu to nic platné.

Hned včera patrně po propuštění ze záchytky je podle nich na lavičce „známá firma“ zpět a během dopoledne absolvuje vícekrát cestu pro zásoby do obchodu. „Tady je řešení skutečně zejména v gesci městských policistů, s nimiž v takových případech pravidelně spolupracujeme,“ podotýká Martin Otipka, mluvčí obvodu Poruba.

Z radnice vzkazují, že zákon „bohužel nedává žádnou možnost“ k tomu, aby se úřad s podobnými jevy náležitě vypořádal. „Snažíme se, aby porubský veřejný prostor byl co nejpříjemnější, stojí nás to nemalé úsilí a peníze investované do úklidu či oprav. Mrzí nás, že lavičky a jejich okolí znečišťují nejrůznější individua,“ uvádí Otipka.

„Od března jsme v předmětné lokalitě zasahovali šestkrát. Zatím,“ informuje mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů. V pěti případech hovoří o „služebním zákroku proti jednotlivci“. Tedy vůči člověku ležícím či spícím na lavičce, vedle či pod ní. Šestý výjezd souvisí s partičkou nerespektující zákaz pití alkoholu na veřejnosti.

Výzva k opuštění místa, jak Machů uvádí, je účinná jen u jediného opilce z řečených pěti. „Čtyřikrát jsme museli volat sanitku, protože byla tato osoba poraněna, případně neschopna další komunikace. A ve třech případech poskytovala hlídka asistenci při přepravě do zdravotnického zařízení,“ poznamenává mluvčí městské policie.

Místní mají zkušenosti s tím, že se opilci válejí dokonce mezi auty na parkovišti. „Minulý týden chlapík s rozbitou hlavou. Pomáhal mu nájemce jedné z provozoven v baráku, je tady nový, a tak nevěděl, že to není náhodný úraz, ale běžný jev. Na lavičce seděl kumpán toho pobudy a tvářil se, že mu do toho nic není,“ komentují situaci.