Provozní doba sběrného místa v Ostravě se po víkendu mění

/FOTOGALERIE/ Zkrácená bude od pondělí 4. dubna provozní doba sběrného místa ve Wattově ulici 797/17 v Ostravě-Přívoze. Tisková mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná upřesnila, že lidé mohou přispět materiální pomocí od pondělí do pátku v době od 12 do 17 hodin, v sobotu v době od 8 do 13 hod, v neděli je sběrné místo uzavřeno.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Město Ostrava zřídilo na ulici Wattova v Přívoze sběrné místo v halách pro materiální pomoc obyvatelům Ukrajiny. 27. února 2022 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Deník sleduje ukrajinsko-ruský konflikt také z pohledu Moravskoslezského kraje - ZDE.

„Nová provozní doba je volena tak, aby i přes zkrácení vyhovovala i těm, kdož pracují ve směnách a rozhodnou se pomoci. Ke zkrácení provozní doby přistupujeme v reakci na klesající počet dárců. Zatímco v prvních dnech existence sběrného místa k nám mířily stovky dárců, aktuálně k nám cílí se svými dary desítky lidí,“ vysvětlila důvod zkrácení provozní doby Gabriela Pokorná upřesnila, že od 27. února, kdy město Ostrava sběrné místo otevřelo, ho navštívilo více než tři tisíce dárců. Kontaktní telefony sběrného místa jsou 601 297 496 a také 601 297 870. Hasiči Moravskoslezského kraje mají nového šéfa. Stal se jím Radim Kuchař Materiální pomoc pro první týdny života v novém prostředí je pro ukrajinské uprchlíky potřebná i nadále. „Aktuálně přivítáme zejména trvanlivé potraviny, potraviny pro děti – mléčná kojenecká výživa, přesnídávky, hygienické potřeby – kartáčky na zuby, šampóny, toaletní papír, dětské plenky, vložky, tampóny a další hygienické potřeby, rovněž jednorázové plastové nádobí,“ upřesnila mluvčí a dodala, že vzhledem ke klesajícímu počtu dárců nedostatek některých položek ve sběrném místě řešili na počátku týdne sbírkou materiální pomoci Magistrát města Ostravy a 17 městských organizací. „Veškerá materiální pomoc je ze sběrného místa města distribuována k potřebným do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, Potravinové banky v Ostravě, distribučnímu místu Moment na Černé louce, ale také na Ukrajinu. Dary tak často významně pomohou jak v prvních hodinách po příchodu uprchlíků k nám, tak v prvních týdnech jejich pobytu ve městě. Všem dárcům, kteří přispěli a přispívají, velmi děkujeme, materiální pomoci je zapotřebí stále,“ uzavřela Gabriela Pokorná.