Na vozovce vznikl pruh pro cyklisty, který doplňují symboly osobního a nákladního vozidla. A právě tyto automobilové symboly se staly důvodem neshod mezi ostravským magistrátem a policisty, kteří se k dopravnímu značení vyjadřovali.

„Dali jsme jasný a jednoznačný nesouhlas s umístěním symbolů. Souhlas se týká pouze ochranného jízdního pruhu pro cyklisty,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že stanovisko ochránců zákona je obsaženo v odstavci, v němž se mimo jiné uvádí: „Nesouhlasíme s umístěním společných symbolů nákladního vozidla, osobního vozidla a cyklisty do ochranného jízdního pruhu určeného pro cyklisty.“ Podle policistů je uvedená kombinace nadbytečná.

Nezávazné stanovisko

Stanovisko policie nebylo pro ostravský magistrát závazné. „Vyjádření bylo souhlasné kromě symbolů jednotlivých druhů vozidel na vozovce, nejedná se o závazné stanovisko ve smyslu správního řádu,“ uvedl zastupující tiskový mluvčí magistrátu Petr Havránek, podle něhož byla iniciátorem značení společnost MAPPA – Městský ateliér prostorového plánování a architektury, který je příspěvkovou organizací statutárního města.

„Šlo o zadání, které obdržel odbor dopravy od vedení města, iniciátorem je podle našich informací městská společnost MAPPA,“ upřesnil Havránek. Jak dodal, značení se bude dále rozšiřovat. „Patrně ale půjde o jiný systém upřednostnění cyklistické dopravy než v uvedeném úseku,“ doplnil Havránek.

Co to má být?

Nové značení u řady motoristů vyvolalo rozpaky. „Zbytečně to rozptyluje pozornost, hlavně u řidičů, kteří tímto místem jedou poprvé. Když jsem to viděl poprvé já, koukal jsem na to jako blázen. Hlavně na ten nastříkaný náklaďák. A místo toho, abych se věnoval řízení, jsem přemýšlel nad tím, co tím chtěl autor říct a před čím mě vlastně varuje. Pokud jsem to správně pochopil, tak je to upozornění, že nákladní auta mohou zasahovat do pruhu pro cyklisty,“ uvedl mladý řidič z Hlučína, který do Ostravy jezdí několikrát měsíčně.

„Upřímně řečeno, jako cyklista bych tudy určitě nejel. Je to úzká silnice, plno aut, jezdí tu tramvaje. Měl bych strach, necítil bych se tady bezpečně,“ dodal.

Nadšení

K pruhu pro cyklisty v ulici 28. října se na sociálních sítích vyjádřila náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová.

„Na 28. října vznikají pruhy pro cyklisty. Malý krok pro svět, velký pro ostravské „dopravní specialisty” , takže po dloooouhé době vidíme první střípky v úseku od Mariánského náměstí po vodárnu Jedná se zatím o nestavební změny. Prosté úpravy vodorovného značení a člověk se tam hned cítí lépe. Včera jsem okoukla autem, dnes vyzkoušela na kole. Cílem je podél celé trasy od Sýkorova mostu až do Poruby vytvořit prostor pro cyklisty. Takže to těžší je před námi, ale my to vybojujeme. Proč? Protože je to městská třída a na tu cyklisté patří. Protože to není ulice jen pro auta. Protože toto město není jen pro auta,“ napsala na svém twitterovém účtu Bajgarová.