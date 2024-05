Už třetí ročník Pojez festů čeká na příznivce dobrého jídla a pití v Moravskoslezském kraji.

Pojez fest, DOV Ostrava. 13. května 2023. | Video: Veronika Bernardová

Jedinečné festivaly v Ostravě, Karlově Studánce a Ostravici opět zviditelní kvalitní gastronomické podniky v kraji.

Součástí festivalu budou kuchařské show a ochutnávky, návštěvníci se mohou těšit i na koncerty, školu čepování piva a program pro rodiny s dětmi. Vstup na akce je zdarma. První Pojez fest startuje už příští sobotu 18. května v ostravských Dolních Vítkovicích.

Pojez fest je součástí programu Pojez, který propojuje zajímavé kulinářské zážitky v kraji a turisty láká do kraje za dobrým jídlem i pitím.

„Těší mě, že náš region nabízí nejen krásnou přírodu, industriální dědictví, ale i skvělé gastronomické zážitky, za kterými stojí za to udělat si výlet. Lidé tak mohou vyrazit za kvalitním jídlem, ochutnávkami, výrobnami nebo například lokálními farmami. Chceme ukázat, že region má i v tomto ohledu co nabídnout a že úroveň gastronomie se u nás rok od roku zlepšuje,“ řekla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková s tím, že do Pojezu jsou zapojeny desítky podniků z celého kraje. „Je skvělé, že jejich počet stále roste.“

Gastro festivaly, kde se budou prezentovat nejen podniky zapojené do Pojezu, se letos konají už potřetí. První Pojez fest začíná už příští sobotu v ostravských Dolních Vítkovicích. „Kromě skoro pěti desítek stánků a foodtrucků se skvělým jídlem a pitím, čekají na návštěvníky i kuchařské show, kde se podívají na přípravu světových specialit a zároveň budou moci pokrmy i ochutnat. Večer vystoupí zpěvák 7krát3. Vstup na Pojez festy je zdarma,“ řekl jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela.

Dodal, že na webu POJEZU zájemci najdou přehled zapojených podniků, farem i obchodů, ale i další termíny Pojez festů - 10. 8. v Karlově Studánce, kde vystoupí Ben Cristovao a Jaroslav Uhlíř a 7. 9. v areálu bývalé pily na Ostravici, kde zahraje skupina Slza a znovu Jaroslav Uhlíř.

Pojez fest v Dolních Vítkovicích 18. 5. je spojený i s další akcí pro rodiny s dětmi. Na zájemce čeká i Den s Technotrasou. „Projekt Technotrasa funguje na stejném půdorysu jako Pojez, jen místo gastro podniků propojuje to nejzajímavější z industriálního a technického dědictví v regionu, lidé se tak u jednotlivých stánků dozví něco zajímavého o řemeslech i technice, ale zároveň si budou moci mnoho věcí vyzkoušet, podívat se na science show Velkého světa techniky a mnoho dalšího,“ doplnil šéf MS Tourismu Petr Koudela.

Výsledky návštěvnosti za první čtvrtletí

Cílem Pojezu, Technotrasy a dalších aktivit krajské centrály cestovního ruchu je mimo jiné přilákat do regionu více návštěvníků, a to se postupně daří. Za první čtvrtletí tohoto roku se podle statistik ubytovalo v hromadných ubytovacích zařízeních kraje celkem 202 786 lidí, což je oproti minulému roku mírný nárůst. Nejvíce turistů zavítalo tradičně do Beskyd a do Ostravy. „Jsem ráda, že se návštěvnost kraje vrátila na předcovidová čísla, a jsem pyšná na to, že se v loňském roce podařilo překonat hranici milionu ubytovaných turistů u nás. Věřím, že v tomto trendu budeme pokračovat i letos,“ uzavřela náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.