V úterý se uskutečnilo první setkání mezirezortní pracovní skupiny odborníků k tématu prohořívající heřmanické haldy. Co se, prozatím bez přítomnosti politiků, dojednalo?

V Ostravě probíhá sběr podpisů pod petici za likvidaci heřmanické haldy. | Video: Deník/Petr Jiříček

Problematická heřmanická halda, která měla v průběhu let už několik návrhů sanace a nakonec byla sanována pouze asi z dvaceti procent, je nyní jedním z klíčových témat na Ostravsku. Kvůli pozastavení sanace a řadě soudních sporů proto vznikla speciální skupina odborníků, která se první březnové úterý premiérově sešla. Dorazili zástupci ministerstev průmyslu a obchodu, životního prostředí a regionálního rozvoje, České inspekce životního prostředí, Českého báňského úřadu, Krajské hygienické stanice v Ostravě, Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, města i kraje.

„Jsem rád, že se konečně začíná něco konkrétního dít. Je potřeba, aby se našlo řešení, které bude ku prospěchu zdraví obyvatel a životního prostředí Moravskoslezského kraje,“ soudí hejtman Jan Krkoška, který před několika dny dostal do rukou od Diama harmonogram sanace, který je podle něj reálný.

Podle mluvčího státního podniku Diamo Tomáše Indreie se do dalšího setkání, které je na programu 25. března může rozhodnout o metodě sanace. „Najali jsme firmu, která nám zpracovává technické možnosti, jak pokračovat v sanaci, na příští schůzi budou tyto metody použitelné pro sanaci představeny. Pracovní skupina k heřmanické haldě pak doporučí, která z metod, jak se dá sanace dělat, bude použita,“ řekl Deníku Indrei s tím, že nejspíše půjde o kombinaci několika metod.

Zatěsnit, rozebrat, nebo obojí?

Možnosti ve studiu České televize Ostrava přiblížil vrchní ředitel sekce hospodářství ministerstva průmyslu a obchodu Eduard Muřický. „Jsou dvě krajní metody řešení sanace a určité varianty mezi nimi. První krajní metodou je omezit hoření, tedy zatěsnit povrch, aby byl omezen přístup kyslíku. Druhou možností je materiál rozebrat, zchladit a takzvaně kazetovat,“ uvedl pro ČT Muřický s tím, že v zahraničí se běžně volí kombinace těchto metod, tedy jak rozebrání a zchlazení prohořívající hlušiny, tak i utěsnění haldy. Tuto možnost lze tedy zřejmě předpokládat i v Ostravě.

Diamo první schůzky komise nebylo účastno, přestože jeho zástupci byli ve výču ministrem zmiňováni. „Diamo pouze představilo problematiku haldy jednotlivým stranám, které na nás budou dohlížet, jak bude sanace probíhat. Ale aby si zachovali nezávislost, nepřizvali nás,“ potvrdil Deníku Indrei s tím, že bylo rozhodnuto o dvou opatřeních.

Hoří čtyřikrát větší plocha haldy než před rokem

Nadále se bude pokračovat v injektáži, která zchlazuje stoupající teplotu v haldě, a zároveň budou nedaleko haldy umístěny dvě stacionární měřící stanice Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (v lokalitě Vrbice a Muglinov), který bude 24 hodin denně a 7 dní v týdnu monitorovat ovzduší.

„Aby veřejnost měla jasné a nezkreslené informace a neříkalo se, že se měří za určitého počasí a třeba čtyřikrát do roka,“ vysvětlil Indrei s tím, že s majitelem pozemků se bude také nutné domluvit na zřízení „překladiště“, kde by se umisťovala termicky aktivní hlušina k vychlazení a následnému umístění zpět do zmíněných kazet tak, aby se terén v oblasti haldy co nejvíce srovnal.

Podle informací poskytnutých Diamem hořelo před rokem na heřmanické haldě 483 tisíc kubíků hlušiny, na nynější schůzce však zazněl údaj už dva miliony kubíků. Meziroční šíření termické aktivity je tak více než děsivé. „Podle oficiálních údajů Diama obsahuje hlušina v průměru 15 procent spalitelných látek (uhelné substance). Je tu 450 tisíc tun uhlí, které shořelo nebo shoří," popsal majitel pozemků Dalibor Tesař z cresco&finance.

„A teď přepočet emisí podle zveřejněných údajů na stránkách ministerstva životního prostředí, kdy až pětinu tvoří benzen. Zjistíme, že nám tu do vzduchu uniká či unikne 2 088 000 kg benzenu. A tohle že nikomu neškodí!" zlobí se Tesař, který je Diamem dlouhodobě označován za důvod zastavení stanace. Diamu však v minulých týdnech navrhnul, že v sanaci může na jeho pozemcích pokračovat bezplatně.

Půl miliardy zaplatili, další stamiliony uvolní

Podle Eduarda Muřického poskytne ministerstvo průmyslu a obchodu Diamu na sanaci potřebné peníze. „Ministerstvo je připraveno a státnímu podniku Diamo prostředky poskytne, budou to stamiliony korun,“ potvrdil Muřický České televizi.

Podle hejtmana Jana Krkošky je ostatně nepřijatelné, aby se na sanaci heřmanické haldy peníze nenašly. „Pro nás, jakožto zástupce všech obyvatel Moravskoslezského kraje, je absolutně neakceptovatelné, aby stát nenašel finanční prostředky na trvalé vyřešení situace, a to v co nejkratší době. Jsem přesvědčen, že závazek státu vůči našemu regionu, který je poznamenaný těžkým průmyslem a těžbou černého uhlí, je neoddiskutovatelný,“ podotkl hejtman s tím, že se nelze nechat uchlácholit jakýmikoli údaji a sanaci oddalovat.

V horizontu zhruba týdne by mohly být známy první výsledky šetření České inspekce životního prostředí, která řeší mimo jiné to, zda obsah oddělovací stěny není hořlavý a zda, jak někteří říkají, nepřipomíná skládku. Zároveň by ještě letos měly být zahájeny práce na budování oddělovacích stěn B a C. Aktuálním problémem na haldě jsou také hořící hráze nebezpečných kalových nádrží, kaly přitom měly být už před mnoha lety odtěženy. „Před dvanácti lety jsme informovali, že kaly byly odtěženy, v roce 2017 se ale potvrdilo, že nebyly,“ připustil pochybení podniku z dob minulých ředitel Diama Ludvík Kašpar. Za víc než deset let utratilo Diamo za sanaci heřmanické haldy asi 0,4 miliardy korun.