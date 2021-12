Byť se tomuto „titulu“ brání, působí tady jako neoficiální správkyně kostela. Nikoli však kostelnice „Ne, do toho nejdu. Bojím se, je to obrovská zodpovědnost, já bych z toho nespala. Měla jsem to doma, vím, co to obnáší,“ říká žena, jež bydlí v domku ani ne 50 metrů od kostela. A zná ho velmi dobře i proto, že kostelníkem tu do roku 1972 býval její dědeček František Sikora a poté i její otec Karel.

„Já jsem spíše průvodkyně. Mám samozřejmě klíče od kostela a když přijede nějaké návštěva nebo zájezd, třeba školáci, tak je provedu a povyprávím jim o historii kostela,“ říká žena a připomíná, že v minulosti v kostele zpíval vánoční koncerty karvinský sbor Permoník.

Prozrazuje také, že kostel čeká zřejmě už na jaře oprava. „Chystá se generální rekonstrukce, protože dřevo je napadené červotočem. Přestože se dělaly impregnace a nátěry a v roce 2005 se měnily některé trámy, ale už to zase potřebuje opravu. A to zřejmě včetně střechy. Pan farář říkal, že rozhodnout se má do Velikonoc,“ dodává Jana Krajčová.

Vánoční atmosféra v této unikátní stavbě musí být bezpochyby magická a protože kostelík leží jen pár desítek metrů od polské hranice, stejně jako v minulých letech nebudou na půlnoční chybět ani obyvatelé sousední obce za hranicí