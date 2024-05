/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ostravu čeká barevná sobota. Jubilejní desátý ročník tradiční akce, která spojuje festival a barevný běh, proběhne už tuto sobotu 25. května 2024 v Dolní oblasti Vítkovice. Součástí programu bude i Rainbow Run Neon nebo vodíkový bar. Na co dalšího se veřejnost může těšit?

Tradiční akce, která spojuje běh na 1, 2, a 5 kilometrů společně s festivalem plným zábavy a hudby, proběhne už tuto sobotu v areálu Dolní oblasti Vítkovice. Rainbow Fest každoročně navštíví tisíce lidí, kteří si mohou vybrat mezi závodem na běžeckých tratích, jež ozvláštňuje házení práškových barev, nebo řady koncertů i bohatého doprovodného programu.

První ročník akce proběhl před devíti lety a jak řekl Deníku hlavní organizátor akce Roman Fučík - vše bylo děláno skoro „na koleni“. „Lidé běhali mezi auty a všechno bylo chaotické. Lidé si ale přesto tehdy k Rainbow Run našli cestu a nyní už se můžeme pyšnit akcí, která láká tisíce lidí,“ uvedl Fučík. V posledních letech propojil závodění společně s kulturním programem, který z akce vytvořil jednodenní festival.

„Od začátku jsem věděl, že chci přidat v budoucnu kulturní program, ale netušil jsem, že to bude tak velké. Lidé mi začali říkat, že na Rainbow nejdou, protože neběhají. To nás limitovalo. Značku předělávat z Rainbow Runu na Rainbow Fest není jednoduché. Nejde to hned, ale chceme lidi dostat do pohybu formou srandy a šílenství,“ řekl Fučík v podcastu.

Brány Rainbow Festu se v sobotu otevřou od 11 hodin a návštěvníci budou moci navštívit zábavní zóny, kde si na své přijdou jak děti, tak i dospělí. Děti si mohou užít vystoupení Hopsalíny a Zumbulky, nebo vyzkoušet kreativní dílničky či skákací hrad. Pro starší je připraven parkourový backflip nebo horolezecká stěna. Dospělé čekají drinky na uměle vytvořené pláži nebo otestovat své schopnosti v beerpongu. Od bohatého programu si mohou návštěvníci užít i chvilku odpočinku v chill zóně.

Kulturní program ozvláštní kapela Neminem, kouzelník Richard Nedvěd nebo zpěvák Ben Cristovao. O večerní program se postará DJ Lowa, který rozproudí Neonovou party.

Zajímavostí letošního ročníku bude kromě Neonového běhu i vodíkový bar s premium vodíkovou vodou. „Sportovci ve světě, zejména v Asii, již několik let využívají vodíkovou vodu jako booster výkonu a podporu regenerace, a to chceme nabídnout i běžcům na této skvělé akci," uvádí event managerka H2 World Kristýna Gabalcová. V H2 zóně festivalu budou návštěvníci mít možnost nejen ochutnat H2 Premium vodíkovou vodu v plechovkách, ale také si odpočinout v pohodlných křesílkách a vodík inhalovat.

Vstupenky na Rainbow Fest jsou stále k dispozici. Do pátku 24. května je mohou navíc návštěvníci zakoupit za zvýhodněnou cenu.