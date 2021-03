Informaci uvedla na twitteru Česká televize.

Premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve uvedl, že ředitelku Krajské hygienické stanice Ostrava Pavlu Svrčinovou, sedmapadesátiletou lékařkou, považuje za odborníka na svém místě.

Chce, aby o epidemii mluvila na veřejnosti. Doufá v to, že půjde do médií a bude tváří, které lidé uvěří.

Minulost nové hlavní hygieničky

Ostravskou šéfku krajských hygieniků, před covidem širokou veřejností neznámou, dnes zná spousta lidí. Ne vždy tak, jak by si asi sama přála.

Ať už je to kvůli situaci při testování v OKD, kde brojili tamní horníci, nebo kvůli komentářům, proč bylo loni na Bruntálsku minimum nakažených. Obyvatele tehdy označila za horaly, kteří jsou zvyklí chodit k lékaři až s průstřelem či zlomeninou, nikoliv menšími problémy.

A pomyslný hřebíček do rakve si zatloukla v polovině července, kdy téměř z hodinu na hodinu začala platit v kraji zpřísněná opatření proti covidu, platná do té doby pouze na Karvinsku. Tedy lidé, kteří ráno odcházeli do práce bez roušek, se domů měli vracet s nimi. Rozhodnutí zaskočilo také organizátory festivalů a dalších akcí v Moravskoslezském kraji, kteří mluvili dokonce o vraždě kultury v přímém přenosu, dokonce i samotného hejtmana.

"Vzala jsem si z toho poučení. Myslím, že každá chyba by měla vést k tomu, že člověk má nějakou sebereflexi," komentovala rozhodnutí Svrčinová s tím, že s obdobnou situací, jako je nynější pandemie covidu-19, se dosud nikdo z hygieniků nepotkal. "V tom zatížení a stresu jsme stále jenom lidé, nejsme stroje nebo roboti," uvedla. Podle premiéra Babiše loňský spor vznikl kvůli řešení epidemie v OKD a "rozkolu s krajem".

Praxe z Bruselu i "potíže" s Facebookem

Pavla Svrčinová vede moravskoslezskou krajskou hygienickou stanici od loňského ledna. Je odbornicí v ochraně a podpoře veřejného zdraví, dlouhá léta se specializovala na hygienu výživy a bezpečnost potravin, jako auditorka i na celoevropské úrovni v Bruselu. O funkci hlavní hygieničky se před pěti lety ucházela ve výběrovém řízení, kvůli novému služebnímu zákonu jí ale nebyla jako dostatečná kvalifikace uznána předchozí práce pro Evropskou komisi.

Na facebookové stránce Svrčinové byl loni v říjnu sdílen příspěvek, který minulý týden organizace Romea na twitteru označila za rasistický. "Nevím, jak se mně to na profilu ocitlo, a proto jsem celý profil zrušila. Já opravdu facebook nepotřebuju," řekla k tomu Svrčinová.