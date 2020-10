„Vše inicioval předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Faltýnek. Jednal jsem ale pouze s ním a s ministrem zdravotnictví Prymulou,“ oznámil Havrlant z pozice ředitele Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) přes mluvčí tohoto zdravotnického zařízení Petru Petlachovou.

Proběhlo to podle ní skutečně až v pozdějším čase.

„Pan ředitel přijel do Prahy v podvečer a čekal, až bude k jednání přizván. Což bylo okolo desáté hodiny večerní. Setkání trvalo přes hodinu,“ uvedla Petlachová s tím, že se sedělo na Vyšehradě, ale nikoliv v restauraci Rio´s, nýbrž v „uzavřeném neveřejném soukromém prostoru“ tamní kapituly.

Havrlantova schůzka s Faltýnkem a Prymulou se měla týkat čínské nákazy. „Konkrétně pilotního projektu na plošné testování tří antigenních systémů s korelaci s PCR testy,“ uvedla mluvčí FNO.

Největší moravskoslezské zdravotnické zařízení bylo totiž vybráno spolu s Nemocnicí Karviná-Ráj a Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě k uskutečnění praktické části projektu.

„Jedná se o srovnávací studii na dobrovolnících, kteří přicházejí k odběrům z důvodu podezření na koronavirus. Projekt se realizuje na základě memoranda o spolupráci, které podepsalo ministerstvo zdravotnictví, kraj, zdravotní ústav a naše i karvinská nemocnice,“ doplnila Petlachová.

Podle ministra zdravotnictví se jednání měl zúčastnit také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Ten to však v rozhovoru pro Seznam zprávy popřel.

"Tento týden jsme s řediteli nemocnic nejednali. Ani s panem Faltýnkem a Prymulou, to mohu naprosto jednoznačně vyloučit. Fakt nechápu, proč mě ve svém vyjádření Prymula jmenoval. Problematiku testování jsme řešili minulý týden ve čtvrtek v jedenáct hodin. Ke středečnímu jednání jsem nebyl přizván vůbec, a to tvrzení mě samotného překvapilo, protože my jsme jednali o plošném testování s ředitelem karvinské nemocnice a s jeho náměstkem minulý čtvrtek a od té doby jsem na toto téma s nikým nejednal. Hlavně nerozumím tomu, proč se nutně museli sejít ve středu v noci někde na Vyšehradě," uvedl pro Seznam zprávy Ivo Vondrák.

K TÉMATU

666 ku 1

Takový byl ještě odpoledne v průběhu pátečního dne kurz na setrvání Romana Prymuly ve funkci ministerstva zdravotnictví. „Naprosté sci-fi,“ uvedl k tomu Petr Šrajn z Fortuny. Bookmakeři dali do nabídky na sázky i návrat Adama Vojtěcha či dosazení Romana Šmuclera do křesla ministra zdravotnictví – se shodným kurzem 200 : 1. Jako favorita označili Aleksi Šeda s kurzem 1,7 : 1, případně Miroslava Ludvíka s kurzem 2,27 : 1.