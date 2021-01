Právě naopak. Tato „ubytovací“ zařízení hlásí vyprodáno. Odkud se tedy opilci berou? Od 16 do 6.30 hodin je otevřena protialkoholní záchytná stanice (PZS) v Ostravě, která spadá pod Městskou nemocnici Ostrava.

Její provoz není v „covidové“ době nijak omezen ani rozšířen. „I když jsou restaurace zavřeny, počet klientů se nesnížil. Naopak roste počet domácích hádek, násilí a rvaček,“ přibližuje mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská jednu z možných příčin zaplnění záchytek. Na této ostravské je osm postelí. Přes týden to stačí, ale jakmile nastane víkend, přijdou na řadu převozy společensky znavených osob.

„Hlavně v dopoledních hodinách, kdy je PZS v Ostravě uzavřena nebo po půlnoci, kdy již klienty nepřijímá, nestihli by už totiž vystřízlivět, nemá to nic společného s covidem,“ dodává. Loni přespalo na ostravské záchytce 1325 osob. V roce 2019 jich bylo podle mluvčí asi 1625.

Méně postelí

Pokud je člověk na přísun alkoholu zvyklý, najde si místo k pití vždy. Doma, na návštěvách, soukromých oslavách. To míní mluvčí krajské záchranky, která provozuje záchytky v Opavě a v Karviné, Lukáš Humpl.

Obě zmíněná zařízení nyní běží kvůli epidemiologické situaci v omezeném režimu, přesněji řečeno došlo ke snížení počtu lůžek. V Karviné je jich místo dvanácti sedm a v Opavě místo šesti čtyři. Takto to funguje nejen od začátku nového roku, menší kapacita nastala už v období vyhlášení nouzového stavu.

„Důvodem ale není to, že by bylo méně opilých, protože požadavků na jejich přijetí zaznamenávají PZS zhruba stejně. Stalo se tak kvůli nutnosti přijmout zvýšená hygienická opatření. U opilých osob, které jsou často neklidné a nerespektují požadavky personálu, nelze zajistit, že budou dodržovat základní opatření, tedy mít nasazenou roušku a podobně. Jsou proto potencionálním rizikem pro své okolí a případné další zachycené osoby na vedlejších postelích,“ vysvětluje Lukáš Humpl.

Opilce musejí i odmítat

Běžně se v tomto období stává, že opilců je více než volných lůžek. A tak je musejí záchytky i odmítat. „Tyto požadavky na přijetí klienta přicházejí nejčastěji z nemocnic. Do těch bývají primárně opilí vezeni například s úrazem nebo k vyloučení interních obtíží. A pokud jsou pouze opilí, měli by pokračovat na PZS. Je-li kapacita PZS vytížena, je klient odmítnut.

Pokud ho přiveze policie, je to v její gesci. Může být převezen třeba do zdravotnického zařízení. Vytíženost obou PZS, které provozujeme, zvyšuje i skutečnost, že PZS v Ostravě funguje jen od odpoledne do rána. A na PZS v Opavě a v Karviné proto přicházejí požadavky k umístění osob i z ostravských nemocnic,“ říká Lukáš Humpl.

Hluchoněmý nocležník se ptal na cestu

To se nejspíše stalo i jedné osobě v sobotu 16. ledna. Opavští strážníci totiž dostali hlášení o agresivním člověku, který rozhazuje rukama na vrátnici Slezské nemocnice v Opavě a zaměstnanci mají strach z napadení.

„Na místě bylo zjištěno, že se jedná o člověka propuštěného z PZS, který je hluchoněmý a gestikulací se ptá, jak se dostane zpátky do Ostravy,“ uvedl ředitel Městské policie Opava Jiří Klein.