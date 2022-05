Zastupitelé města už v minulosti schválili záměr prodat pozemky mezi bývalou Obchodní a živnostenskou bankou s muralem Madony a hotelem Imperial v centru města, nicméně s plánů sešlo. Nyní to zkoušejí znovu. Proč?

Ostrava obdržela celkem dvě nabídky na koupi a dostavbu prostoru směrem k ulici 28. října, z nichž jedna neodpovídala zadání a druhou – která, jak už Deník informoval, počítala s hotelem – zájemce nakonec změnil a chtěl postavit bytový dům. S městem už přitom jednal o smlouvě, a to tak bylo nuceno záměr prodeje zrušit.

Nyní tak za jiných podmínek vyhlašuje záměr prodat pozemky znovu. „Musím se ohradit proti tomu, že je to politické rozhodnutí, zcela respektuju výsledek architektonické soutěže, jejíž součástí jsem osobně ani vůbec nebyl,“ bránil se na zastupitelstvu před opozicí primátor Tomáš Macura.

Část komplexu bude hotová za rok

Hotel, následně bytový dům přitom navrhoval tentýž vlastník, jemuž patří právě (zdobnější, tmavý) objekt bývalé Obchodní a živnostenské banky blíže ke Smetanovu náměstí. Městu se zavázal, že souběžně s novostavbou by začala i rekonstrukce banky. To stále není vyloučené, město však bude přijímat nové nabídky a rozhodne až posléze.

Celý soukromý komplex chátrajících budov je už dlouhá léta největší ostudou města přímo v jeho centru, v posledních letech se však mravenčími krůčky začala lepšit situace se samotným módním domem. V části objektu už investor provádí po prvotních udržovacích pracích plnohodnotnou rekonstrukci, která by měla skončit v červnu příštího roku. S ohledem na určitou provázanost budov by chtělo město o osudu celé lokality rozhodnout co nejdříve.

Tramvajová trať v Porubě je znovu ve hře



Středeční jednání ostravských zastupitelů patřilo k těm klidnějším, za zmínku stojí změna zařazení zastupitelů Kubína s Raždíkem z politického klubu Jednotných na Nezařazené, dále pak například schválení strategického plánu rozvoje centrálního obvodu s názvem fajnOVA Centrum a pak také aktuální informace k projektu tramvajové trati na porubský sedmý a osmý stavební obvod, který už byl v očích řady lidí pohřben. „Naopak, odpískat to lze vždy, projekt zdaleka není mrtvý,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Miroslav Svozil s tím, že projekt vázne na projednání EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), nicméně už ve čtvrtek 19. května ve 12 hodin proběhne na toto téma v Domě techniky v Mariánských Horách veřejné slyšení. Vrací se tramvaj ke Globusu do hry.