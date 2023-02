Víme, jaké bude mít komplex v Nádražní ulici v Ostravě, o rozloze 16,5 tisíce metrů čtverečních, využití. Také pro koho bude určen a kdy by se mohlo začít stavět. Co tím Ostrava získá?

Tomáš Novotný (vlevo) a Václav Vícha.Zdroj: Deník/Petr JiříčekJaké máte s projektem Jindřich Plaza plány?

Vícha: Cíl je jednoznačný. Nelíbilo se nám, že Jindřich léta chátra, podle nás je to zajímavá lokalita, budova i investiční příležitost. Koupili jsme jej a nyní ho chceme dostat do podoby, která se v posledních týdnech objevila v médiích. Chceme jej začít stavět tak, aby zhruba za tři roky byly stavby v areálu hotové a komplex fungoval jako celek.

Minulý projekt společnosti Asental počítal především s kancelářemi, okrajově byty, vaše představa je, co vím, opačná…

Novotný: Ano, v původním projektu bylo zhruba 85 až 90 procent komerce, zbylá část byla určena pro bydlení. My jsme poměr otočili, chceme držet komerční přízemí a všechno ostatní – kromě kancelářského komplexu a parkovacího domu, které postavíme – bude určeno pro bydlení. V současnosti nevidíme reálnou šanci tolik kancelářských ploch obsadit, kdežto po bydlení je a bude zájem, Ostrava bude do budoucna vyhledávanou lokalitou.

Z kolika budov se tedy komplex bude skládat?

Vícha: Chceme stávající projekt a objekt jako takový zachovat z pohledu hmoty, dostavět k němu dvě administrativní budovy, které jsou v rámci územního plánu a územního rozhodnutí platné a doplnit je o parkovací místa, protože stávající objekt má dvě úrovně parkování pro asi 200 vozidel, což nebude dostačující. Doplníme proto třetí patro, de facto umožníme parkovat na střeše parkovacího objektu, čímž se dostaneme na 300 míst. V rámci širšího centra města to bude velmi slušné místo k bydlení.

S kolika byty počítáte a jaké budou mít parametry?

Vícha: Bude to kombinace bytů. Počítáme s minimem bytů 1+kk, převážná část budou byty 2+kk a 3+kk o velikosti 50 až 70 metrů, nahoře pak bude devět velkých bytů o velikosti ke 150 metrům s prostornou terasou. Nepoužil bych slovo luxusní byty, ale nadstandardní určitě. Pro tyto velkometrážní byty s terasou chceme na Jindřichu přistavět jedno a půl patra. Půjde z nich vidět na celé širší centrum Ostravy od Dolní oblasti Vítkovic přes Mariánské Hory až po radnici. Jindřich z minulosti pamatuje různé vize, ale my si myslíme, že zhruba 210 bytů v Ostravě dokážeme zaplnit.

Výraznou architektonickou dominantou bude přední administrativní objekt. Má celý komplex charakterizovat?

Vícha: Taky se vám líbí? Nám moc. Když budete stát na druhé straně Nádražní ulice a podíváte se na Jindřich jako celek, uvidíte starou těžní věž a vedle ní moderní budovu. Na tento kontrast v Česku nejsme ještě tolik stavění, což chceme změnit. Stačí se podívat do Londýna, kde máte historické centrum a vedle supermoderní administrativní čtvrť City. A všichni jsou spokojení. Na pár metrech budeme mít vedle sebe rozdíl 150 let, navíc oba objekty budou z Jindřicha vystupovat. Za budovou chystáme zajímavý prvek – železný pás v zemi připomínající rovník nebo nultý poledník. Bude na něm vyznačeno posledních 130 let Ostravy z pohledu některých význačných staveb.

Mnozí lidé po řadě slibů předešlých vlastníků říkají, že plánům uvěří, až bude hotovo. Jak je chcete přesvědčit, že to myslíte vážně?

Novotný: Na nás je teď dopracovat studii a dokumentaci. Poté bude míč na straně Ostravy. . Potřebujeme, aby nám město pomohlo a vyšlo vstříc a obrazně řečeno neházelo nám klacky pod nohy. Zpomalit to mohou jen úředníci a časové lhůty, nic jiného. V květnu se začne bourat to, na co máme platný demoliční výměr, tedy bývalý squash a diskotéka. Finanční stránku máme vyřešenou, po dopracování dokumentace budeme čekat jen na změnu původního a platného stavebního povolení do podoby stavby, jak ji chceme my. Hned potom začneme. Každý den, který projekt leží ladem a nic se neděje, nás stojí peníze. Jsou to investované peníze do ničeho, a to nechceme. Je naším prioritním zájmem, aby se co nejdříve začalo stavět, jedině tak mohou mít investované peníze co nejrychlejší návratnost. Každý den prostojů pro nás znamená ztrátu. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom to takto nechali roky ležet.

Co tedy chcete lidem vzkázat?

Vícha: Chceme dělat věci jasně, transparentně a budeme je průběžně komunikovat, aby nebyli lidé negativně překvapeni. Budou překvapeni pozitivně. Je to „vřed“ centra Ostravy na jedné z hlavních tepen města – všichni Jindřich znají, všichni kolem chodí a nikomu se nelíbí. A to chceme změnit. Na druhé straně po nás nikdo nemůže chtít, aby tady za rok stál kompletně opravený Jindřich. Lidem nebudeme nic slibovat, byť slibem nezarmoutíš. Deklarovali jsme vizi, kterou dokončíme, a to tehdy, kdy se splní všechny podmínky. A co chceme říct občanům? Pojďte si ty byty v budoucnu zarezervovat. To je to nejlepší, co mohou pro tento projekt udělat.

Plánujete tedy spustit rezervační systém ještě ve chvíli, kdy projekt nebude dokončený?

Vícha: Chtěli bychom projekt z významné většiny pronajímat, několik jednotek až desítek bytů bychom chtěli prodat. Není to projekt typu „připravím, opravím, dokončím, prodám“. Chceme ho z převážné většiny držet a pronajímat. U těch větších a dražších bytů dává smysl je lidem prodat, jinak spíše ne. A proto nevím, jestli má smysl, aby lidé tři roky čekali, než se komplex otevře. Z pohledu cenové politiky uvažujeme tak, aby byty byly pronajímatelné, aby tam lidé chtěli bydlet a byli schopni a ochotni je zaplatit.

Novotný: Jinými slovy řečeno, typ výstavby cílí na střední vrstvu obyvatelstva. Chceme, aby to byly krásné byty, ne „chudobyty“, ale ani žádný luxus, zkrátka dobrý poměr lokalita, standard, cena.

Máte odhad, kdy byste mohli mít všechna povolení a začít stavět?

Vícha: Změnit povolení do námi zamyšlené podoby bude otázka prvního a druhého kvartálu tohoto roku, podle předběžných odhadů bychom mohli mít ve třetím kvartálu aktualizované stavební povolení. Pokud tou dobou začneme reálně stavět, do tří let bychom měli mít kompletně hotovo.

Jaké odhadujete náklady na stavbu?

Vícha: Budou to vyšší stovky milionů korun a bude se to odvíjet od stavebně-technického řešení celého projektu. Jsou tam také dvě administrativní novostavby a velký počet nových parkovacích míst.

Těžní věž je památkově chráněná. Diskutovali jste projekt s památkáři jako celek, nebo jim šlo jen o samotnou věž a v podstatě jim bylo jedno, co bude kolem ní?

Vícha: S památkáři jsme se zatím nesetkali, ale pokud vím, Asentalu se k přípravě projektu vyjadřovali a ty připomínky byly věcné, konstruktivní a v zásadě jim šlo o to, aby budova těžní věže zůstala nedotčená. Neočekáváme tedy zásadní problémy. Těžní věž chceme a musíme opravit, její stav není nejlepší. V budoucnu bychom chtěli prostor těžní věže částečně zpřístupnit veřejnosti.

Proměnou Jindřicha de facto lidem otevřete kus města, je to tak?

Vícha: V momentě, kdy objekt dostavíme, zbouráme plot a propojíme prostor před Jindřichem s Bezručovým sadem a Nádražní ulicí. S touto vizí přišel už Asental, protože celý prostor byl majetkem Asentalu a nyní naším. Město se k tomu samozřejmě chtělo vyjádřit, což jsme přivítali. Nebyli jsme jen u vedení města, ale i na obvodě a v městském ateliéru MAPPA. Dostali jsme zpětnou vazbu. Pro nás je klíčové, aby se nevyčlenil kus města, který je skutečně velký. Nezdá se to, ale Jindřich s okolím má asi 16,5 tisíce metrů čtverečních. Chceme, aby zpátky zapadl do města. Když se zeptáte lidí v okolí, řeknou vám, že tam nejsou žádné služby. To bychom chtěli prostřednictvím komerčního parteru změnit.

Souvisí s tím dobudování a zprůjezdnění komunikace za Jindřichem v místě dnešního chodníku u garáží za základní školou. Záměr přebíráte z původního projektu v plné podobě?

Ano, na to je vydáno stavební povolení, které dodržíme. Do této chystané ulice a de facto propojky mezi Zborovskou a Ostrčilovou ulicí bude ostatně i výjezd z parkovacího objektu. Významně se tedy uleví těm, kteří jezdí auty na základní školu Odstrčilova. Přilehlé garáže mají soukromé majitele, po dostavbě komplexu to tam tedy asi bude poslední nepěkná věc.