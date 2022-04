Tramvajová nástupiště tak budou umožňovat odbavení dvou tramvajových souprav současně. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stav některých částí mostní konstrukce.

TOP 10 letošních silničních uzavírek v Ostravě: Rudná, dálnice, Opavská a další

Zakázku na rekonstrukci tramvajového mostu vypsal Dopravní podnik Ostrava v prosinci loňského roku. Za částku více než 46 milionu korun bez DPH ji zajišťuje brněnská společnost FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby.

Opravy mostů na Jihu

Již před pěti lety šly v Plzeňské ulici k zemi dva padesát let staré mosty - přes Rudnou ulici a nedalekou železnici. I tehdy se s jejich rekonstrukcí začalo v dubnu a práce na téměř půl roku způsobily výluku tramvajových linek.

Zavedena musela být náhradní autobusová doprava a některé zastávky byly dočasně zrušeny.

Řidiči v Ostravě se musí obrnit trpělivostí. Oprava mostů po zimě pokračuje

Důvodů, proč musely jít tehdy mosty k zemi, bylo bylo hned několik, například špatná statika, stav betonových pilířů, obnažené výztuže a zvýšená koroze. V případě mostu přes železnici přistoupilo město v rámci finančních úspor i k bourání v noci - více zde.

Práce tak tehdy navázaly na tehdejší opravy mostů například přes Odru nebo Místeckou ulici. Následně pak čelili řidiči komplikacím v Ostravě-Jihu z důvodu další rekonstrukce mostu, a to ve Výškovické ulici přes Rudnou - více zde.

Opravy mostů v Ostravě pokračují. Plzeňská bude půl roku bez tramvají

Změny v MHD:

Linka č. 3 - linka je ze zastávky Most Čs. armády vedena dále v trase: Nádraží Vítkovice - … - Kotva - … - Zábřeh.

V tomto úseku nahrazuje po většinu doby zrušenou linku č. 11. Spoje končící na zastávce Mariánské náměstí přecházejí

na tramvajovou linku č. 18.



Linka č.11 - provoz linky je omezen pouze na noční hodiny. V ostatní časová období je nahrazena linkami č. 3 a 18.



Linka č.12 - linka je ze zastávky Ředitelství Vítkovic vedena dále v trase: SPORT ARÉNA - … - Most Čs. armády - Jubilejní kolonie - … - Hrabůvka, Poliklinika - … - Dubina. V tomto úseku nahrazuje linku č. 3.



Pro spojení z Vítkovic do Hrabůvky do oblasti ÚMOb Jih lze využít autobusových linek č. 26, 59A, 373, 376, 641 nebo 664. Autobusová linka č. 26 je pro tento účel prodloužena na zastávku Vítkovice, Mírové nám. a zastavuje navíc na zastávkách SPORT ARÉNA a Tylova. Na těchto zastávkách zastavuje také linka č. 59A.



Linka č.15 - linka je posílena v době dopravního sedla jako náhrada spojů linky č. 12 v úseku mezi Dubinou a Rodinnou.



Linka č.17 - linka je mezi zastávkami ÚMOb Jih a Hulvácká vedena odklonem trasou: Rodinná - Nádraží Vítkovice - … - Palkovského - Hulvácká.

Pro spojení na zastávku Tylova je možné využít autobusových linek č. 26 a 59A. Autobusová linka č. 26 je pro tento účel prodloužena na zastávku Vítkovice, Mírové nám. a zastavuje navíc na zastávkách SPORT ARÉNA a Tylova. Na těchto zastávkách zastavuje také linka č. 59A.



Linka č.18 - linka je v nočním provozu vedena mezi zastávkami Hulvácká a Josefa Kotase odklonem trasou: Palkovského - … - Jubilejní kolonie - … - Hrabůvka, Poliklinika - Josefa Kotase. V úseku Ferona - … - ÚMOb Jih - … - Josefa Kotase je zavedena náhradní autobusová doprava (NAD).

Linka je nově vedena také v denním provozu. V pracovní dny v podvečer a o víkendech po celý den doplňuje provoz linky č. 17. Je vedena v trase: Dubina - … - ÚMOb Jih - … - Nádraží Vítkovice - … - Hulvácká - … - Nová Ves, vodárna - Hulváky. Na zastávce Hulváky spoje přechází na linku č. 3. V opačném směru jízdy přechází spoje linky č. 3 na linku č. 18 v zastávce Mariánské nám.



Linka č.26 - linka je ze zastávky Dubina prodloužena dále v trase: Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Nám. Ostrava-Jih - ÚMOb Jih - Tylova - SPORT ARÉNA - Ředitelství Vítkovic - Štramberská - Stará ocelárna - Vítkovice, Mírové nám.. Autobusová linka č. 26 slouží pro zastávku Tylova jako náhradní doprava za tramvaje.



Linka č.59A - linka navíc obsluhuje zastávky Tylova a SPORT ARÉNA. Autobusová linka č. 59A slouží pro zastávku Tylova jako náhradní doprava za tramvaje.



NAD - linka náhradní autobusové dopravy za tramvajovou linku č. 18 vedená v trase: Ferona - … - ÚMOb Jih - … - Josefa Kotase.

V úseku Hotel Bělský les - Ředitelství Vítkovic - Štramberská - Vítkovice, Mírové nám. - … - ÚAN je možné jako náhradu linky č. 12 použít také spoje regionálních autobusových linek č. 373, 376, 641 a 664 - VÍCE ZDE.