Sales Manager 1. kontakt E-MAILEM: jobs@xevos.eu Do obchodního týmu společnosti XEVOS hledáme posilu na pozici Obchodního manažera/obchodní manažerky. Nejsme korporát, ale ani one-man-show, proto hledáme kolegu nebo kolegyni, co má chuť pracovat v již stabilní firmě, ale nechce být bezvýznamným kolečkem v neosobním mechanismu. Budeme si rozumět, pokud jsou pro tebe miliónové zakázky výzvou a ne překážkou, nezalekneš se možnosti uplatnit vlastní iniciativu a nápady, máš trpělivost budovat a rozvíjet obchodní vztahy a vyznáš se ve světě IT. Co budeš dělat: - Pohybovat se v oblastech servisních a systémových služeb, tiskových řešení, cloudových služeb a HW & SW vybavení. - Identifikovat obchodní příležitosti jak v privátním, tak i veřejném sektoru. - Vytvářet ty nejlepší nabídky a kalkulace, ve spolupráci s techniky navrhovat celá řešení. - Pečovat o stávající zákazníky a rozšiřovat jejich počet. - Formálně i neformálně komunikovat s dodavateli jak z ČR, tak i ze zahraničí. - Spolupodílet se na tvorbě obchodní a marketingové strategie. Co bys měl/a zvládat: - Mít zkušenosti z businessu, nejlépe z IT oboru a B2B vztahů. - Mít šikovnost a cit pro obchod, dotahovat věci do konce. - Velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, profesionální vystupování. - Loajalitu vůči společnosti. - Zápal pro věc, přirozenou motivaci dosáhnout úspěchů. - Znalost angličtiny na úrovni běžné komunikace. - Časovou flexibilitu a schopnost rozpoznat důležité úkoly a termíny. Co ti nabídneme: - Stabilní práci na HPP u firmy, která má již své místo na trhu. - Flexibilní pracovní dobu a možnost homeoffice. - Řadu tematických školení a certifikací pro osobní i profesní růst. - Možnost pracovat se zajímavými technologiemi. - Pokud budeš mít zájem, tak možnost postupného přebírání kompetencí. - Firemní telefon vč. neomezeného tarifu i pro soukromé účely. - Multisport kartu. - Práci v neformálním týmu lidí, kteří ti rádi pomůžou, pokud si nebudeš zrovna vědět rady. - Firemní výuku angličtiny. Chceš zjistit více nebo rovnou zaslat životopis a pár slov o sobě? Neodkládej to a napiš na uvedený kontakt. XEVOS poskytuje komplexní řešení v IT - od systémové integrace, servisu a podpory, přes serverová, síťová a tisková řešení, až po dodávky hardwarového vybavení a vývoj inovativních aplikací. Našimi zákazníky jsou malé společnosti i nadnárodní korporace s rozsáhlou sítí poboček a zastoupení, kterým zajišťujeme mimo jiné profesionální podporu jejich business-critical systémů a aplikací ve všech koutech Česka i v zahraničí. Nástup IHNED 30 000 Kč

