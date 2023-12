Oproti letošnímu roku může Ostrava počítat s 375 miliony korun navíc při výběru sdílených daní, zajímavostí je i třicetimilionový nárůst z loterií a výherních automatů. O 196 milionů korun více než letos dá na neúčelové dotace městským obvodům, naopak skoro 73 milionů ušetří při dokrývání propastné, více než dvoumiliardové ztráty v hospodaření DPO, a to díky úsporám dopravce na energiích.

Do čeho bude město investovat

Po zmíněném navýšení dá Ostrava na investice 5,3 miliardy korun, respektive 2,2 miliardy získá převodem nečerpaných a nedočerpaných prostředků z letošního roku a 3,1 miliardy dá ze skutečných peněz pro příští rok. Nejvíce peněz poputuje podle investičního náměstka Břetislava Rigera (Ostravak) do kultury (přes 800 milionů korun), do vodohospodářských staveb (800 milionů), z nichž klíčovou je kanalizace pro oblast Kunčic a Kunčiček, a do zdravotnictví a sociálních služeb (bezmála 650 milionů).

Z kultury půjde jmenovitě o koncertní síň, kde se teprve uvidí, jaké budou reálné náklady podle vývoje projektu, Grossmannovu vilu či Pavilon G. Ve zdravotnictví o pokračující masivní modernizaci městské nemocnice či probíhající rekonstrukci Domova Korýtko, kterou doplní Domov Slunovrat. V dopravě se bude investovat do rekonstrukce ulic Střelniční, Velké, Dlouhé a Muzejní, tedy vesměs k úpravě okolí Nových Laubů u Masarykova náměstí, či do rekonstrukce mostu v Závodní ulici přes železniční a tramvajovou trať, také však do revitalizace náměstí Republiky. Čistě v oblasti parkování pak do parkovacích objektů u městské nemocnice, krajského úřadu či DK Poklad. V oblasti sportu do chystané multifunkční sportovní haly za Futurem.

Opozice, zejména klub bývalého primátora Macury, však v rozpočtu viděla mezery, kvůli kterým rozpočet nepodpořila. „Jako celek to vypadá relativně hezky, svým způsobem jako kniha splněných přání,“ řekla zastupitelka Zuzana Bajgarová (Jdeto!!!). Pak ale otočila. V praxi to podle ní vypadá, že město rezignuje na nákladné strategické projekty. Řekla, že z materiálů zastupitelům vyplývá, že město během čtyř let sníží kapitálové výdaje o víc než miliardu.

„Budeme tu mít od roku 2026 propojení DOV s centrem města za víc než dvě miliardy, ale příprava je nulová, nic neodkládáme. Rozvoj městské nemocnice spolkne jen v příštích letech pět až osm miliard, přičemž odkládat 200 milionů jako dříve už dnes nestačí. Čeká nás přestavba železničního uzlu na hlavním nádraží za dvě miliardy, velké sportovní stavby a tak dále. Jen šest sedm větších staveb v horizontu pěti šesti let bude znamenat výdaje ve výši 13 až 14 miliard. Bude to velká zátěž, nákladné investice, proč se na ně nepřipravujeme? Chybí tah na branku,“ zdůvodnila své rozčarování Bajgarová.

Kolega z hnutí Jdeto!!! Tomáš Macura zkritizoval vedení města i za „otočení kormidla“ při změně financování obvodů, otázku přípravy projektů vidí totožně. „Vím, že vám tyto investice připadají vzdálené, nám se v roce 2017 koncertní síň také zdála vzdálená, a nepochybně i vy teď jste rádi, že tady ten fond a peníze v něm máte. Příští rok bude muset město zaplatit jednorázově přes 300 milionů korun za odkup bytů v Nových Laubech, město by proto mělo shromažďovat investice na strategické projekty. Nedělá to a není tam ani adekvátní příprava,“ vytkl exprimátor. „Nebudu ale navrhovat žádné úpravy a změny, neb by to samozřejmě bylo marné,“ dodal Macura.

Neshody ohledně spoření

Jeho nástupce ve funkci, Jan Dohnal (ODS), zprvu nevěděl, v čem spočívá údajná nepříprava projektů. „Teď už chápu, že to myslíte tak, že nevznikají další a další a další fondy, nelze samozřejmě spořit na vše, ale vidíte, že se odkládá,“ reagoval Dohnal.

Jeho investiční náměstek Břetislav Riger popsal situaci ze svého pohledu a odmítl, že by radní na něco rezignovali. „Při propojení DOV s centrem města jsme ve fázi, že teprve ladíme smlouvu s investory, pro kapitálový rozpočet nepotřebujeme ani korunu. U nového generelu modernizace městské nemocnice se ukázalo, že náklady budou mnohem vyšší, ale v horizontu sedmi až dvanácti let, odmítám zvedat peníze do fondů o 100 nebo 200 milionů, abychom šetřili na něco, o čem nevíme, kdy to budeme realizovat. A k modernizaci uzlu i předprostoru hlavního nádraží, které je motivováno vysokorychlostní tratí (VRT), vždyť my ani nevíme, jestli tam vlaky budou stavět, v žádném městě to nebude na dvou místech, a pokud to bude ve Svinově, zase budeme muset projekt upravit. Víte teď, kolik bude stát?“ chtěl vědět Riger.

„Ano, v příštích dvou letech nepotřebujete žádné peníze na strategické projekty, ale můžete chod věcí zrychlit, protože pak přijdou najednou a peníze nebudou. A projekty se začnou zpožďovat. U řady projektů není žádná finanční příprava,“ dodala Bajgarová. „Z pohledu chodu města by to bylo velkorysé a drahé,“ reagoval primátor Dohnal. 34 z 49 přítomných zastupitelů rozpočet pro příští rok schválilo, nepodpořily jej kluby SPD, Ostravská levice a Jdeto!!!.

K TÉMATU

Vývoj výdajů města od roku 2016 2016 – 6,84 miliardy korun 2017 – 8 miliard korun 2018 – 9,87 miliardy korun 2019 – 10,4 miliardy korun 2020 – 10,84 miliardy korun 2021 – 9,89 miliardy korun 2022 – 12,27 miliardy korun 2023 – 14,32 miliardy korun 2024 – 14,76 miliardy korun

K TÉMATU

Zapojení úvěrů v rozpočtu města 2020 – 203 milionů korun 2021 – 786 milionů korun 2022 – 585 milionů korun 2023 – 178 milionů korun 2024 – 47 milionů korun

K TÉMATU