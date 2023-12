Více než osmihodinový operační výkon provedl tým vedený MUDr. Luďkem Pliskou. Podle něj se jednalo o sečné i tržné poranění zároveň. „Tržný mechanismus úrazu poškodil šlachu a cévy i mimo amputační ránu a neumožnil jejich přímé sešití. Musel jsem je uvolnit až do dlaně a vysunout do amputační rány. Byla to hodně raritní situace a mravenčí práce. Naštěstí se šťastným koncem,“ řekl lékař, který provedl první replantaci už v roce 1997.

Tento odborný úspěch ale není ojedinělý. Úspěšné replantace končetin se lékařům FNO povedlo provést již v minulosti. Zákroky jsou časté zejména na jaře, v období, kdy se hlásí o slovo sezona kutilských aktivit.

„Je třeba si uvědomit, že musí být obnovena každá struktura – cévy, nervy, kosti i šlachy. Cévy, aby končetina byla prokrvená, nervy, aby byla zachována citlivost, a šlachy kvůli pohybu. Pokud jde o vysoké amputace, s ošetřením kostí pomáhají traumatologové," popsal již dříve v rozhovoru pro Deník k tématu replantace primář Paciorek.

Lidí s Alzheimerem přibývá, posílí péče. Regina Rázlová vidí i v těžkosti krásu

Právě zkušenosti jsou současně s koordinací celé operace tím základním kamenem úspěchu.

"A práce v týmu krok za krokem tak, aby vše běželo, jak má. Velká zodpovědnost leží i na bedrech anesteziologů, kteří musí pacienta připravit tak, aby 12 hodin na operačním sále zvládl co nejlépe, aby měl monitorované funkce, aby nedošlo k otlakům nebo podchlazení. My pak vzhledem k dvou- až třímilimetrové tloušťce výživných cév operujeme pod mikroskopem, kde dvoumilimetrovou cévu sešíváme přibližně deseti stehy," dodal MUDr. Paciorek.

Žádný třas

Operujícímu chirurgovi se v žádném případě nesmí třást ruka. I jen jemný třes má z pohledu přes mikroskop podobu velkých výkyvů, takže mikrochirurgie by nebyla možná. Proto by měl každý operatér vědět, čemu se musí vyhýbat. Někdo je například citlivý na kávu," poznamenal tehdy Martin Paciorek a zároveň dodal, že samotnou operací práce s pacientem zdaleka nekončí.

„Důležitý je funkční výsledek. Polovina úspěchu závisí na kvalitním provedení operace, dalších padesát procent záleží na pacientovi, na jeho přístupu k rehabilitaci a především rehabilitačních pracovnících. Nestačí, že se nám podaří ruku perfektně přišít, pokud s ní pacient nebude cvičit, ztuhne a bude mít podobný efekt jako bioprotéza. To určitě není cílem. Ale je třeba počítat s tím, že rehabilitace je časově několikanásobně náročnější než samotná operace, doléčení trvá půl roku i déle. Rok trvá, než zcela prorostou nervy."

Jak si doma nejrychleji ulevit při hexenšusu? Toto můžete okamžitě vyzkoušet

Někdy stačí se při práci s rotačními okružními pilami řídit jednoduchým pravidlem. Nepracovat v rukavicích a v oděvu s dlouhými rukávy. „K amputacím cirkulárkou dochází v 95 procentech případů právě proto, že kotouč pily nejprve zachytí rukáv nebo rukavici," dodal MUDr. Paciorek. Doporučuje, pokud už k amputaci prstu dojde, zabalit amputát do vlhčeného kapesníku nebo ubrousku, vložit do mikroténového sáčku a to celé dát do vody s ledem. To zaručí, že amputát bude delší dobu připraven k replantaci.

S takto uloženým amputátem je třeba se vypravit do jakékoliv chirurgické ambulance, kde bude zraněný ošetřen, případně – pokud to bude situace vyžadovat – bude převezen do některého ze tří replantačních center v republice. Jedním z nich je právě to ostravské.

„Určitě není vhodné uložit amputát přímo do ledu," upozorňuje závěrem lékař Paciorek s odkazem na případ, kdy byl zraněný přivezen do nemocnice i se třemi amputovanými prsty. Ty ale byly uloženy v autoledničce a cestou zmrzly tak, že už nebylo možné replantaci provést.