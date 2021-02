Do podniku totiž opět dorazila policie a provozovatelka Tamara Nastulczyková podniku se rozhodla na to konto zavřít.

Majitelka podniku, samoživitelka dvou dětí, se s podporou iniciativy Chcípl pes tímto krokem snaží poukázat na likvidační dopad pandemických vládních opatření. Jak Deníku odpoledne řekli lidé před podnikem, po příjezdu policie opustili hosté restauraci a majitelka ji zavřela.

Tamara Nastulczyková Deníku telefonicky potvrdila, že jí v úterý opět navštívila policie a podnik proto sama od sebe zavřela. Porušení vládních opatření ze strany provozovatelky restaurace Lidový dům policie předá správnímu orgánu, který jí může udělit pokutu až 20 tisíc korun.

Provozovatelka Lidového domu se ale vzdát nechce. „Já už nemám co ztratit. Zítra otevřu znovu,“ řekla ve středu v podvečer Nastulczyková.

Deník požádal o názor také primátorku Třince Věru Palkovskou. Ta uvedla, že jde o soukromý objekt a případ si žije svým životem.

"Situace je složitá, věc musí řešit policie a příslušné úřady. Lidsky to chápu, živnostníci to dnes mají těžké. Nezbývá nám, než si přát, ať už je to všechno za námi,“ řekla.