Jen minimum jich zatím odolává. Nepopulární krok, spočívající v riziku ze ztráty klientely, musí nyní řešit téměř všichni restauratéři.

„Samozřejmě nad tím přemýšlíme dnem i nocí, počítáme, kalkulujeme, děláme nejrůznější jiné škrty, abychom k tomuto neoblíbenému kroku nemuseli přistoupit,“ vysvětlil majitel Gókaná Sushi Baru a bistra Moss v Ostravě Tomáš Polák.

„Pokud to nebude ekonomicky sedět, k lehkému zdražení bude muset dojít. Každopádně to nebude tento rok, nejdříve na začátku toho dalšího, ale to jsou zatím skutečně jen hypotézy. Ani nevíme, jestli nás znovu nebudou zavírat a jak se na nás v příštích měsících covid promítne. Je v tom spousta proměnných,“ řekl Polák.

Těžkou volbu už mají za sebou v HogoFogo Bistru. „Bohužel budeme muset upravit ceník. Bavíme se o zdražení v úrovni pět až deset procent stávajících cen,“ oznámil spolumajitel Petr Jonáš, podle něhož podnik bude muset přistoupil ze zdražení ještě v průběhu listopadu.

„Nyní to pro nás znamená jedno, a to že zisky nejsou takové, jaké by v pohostinství měly být. Dodavatelé nám průběžně navyšují ceny, stejně jako průběžně rostou náklady na energie,“ uvedl podílník HogoFoga.

Padesát tisíc jen za energie

Podle surovin, které jdou cenově nahoru, postupně zdražují i v „Lapecu“ Belgičana Davida Girtena. A zdražit musel i Lukáš Chlebovský, který v Ostravě provozuje síť italských restaurací Pizza Coloseum a v Porubě plzeňskou tankovnu Viktorku.

„Musíme jít s cenami nahoru průměrně o deset procent. Je třeba zdražit paušálně, nejde to rozpočítat na jednotlivá jídla,“ říká restauratér, který počítá s prvotní naštvaností klientů.Jinak to ale podle něj nepůjde. „Vezměte si, že jen energie nás budou stát na té největší provozovně asi o 50 tisíc korun měsíčně navíc, do toho jsme teď na podzim zvyšovali platy, protože lidí v gastru je dnes tak málo, že abychom je v tomto segmentu vůbec udrželi, museli jsme všem přidat, ať už pomocným sílám, kuchařům nebo číšníkům,“ uvedl Chlebovský, který ve Viktorce zdražoval k 1. listopadu, Colosea to čeká v průběhu měsíce.

Řada podniků zdražovala už na jaře, další proto nejméně do následujícího jara nechystá. Mezi takové patří i restaurace Slezska P.U.O.R., kde podražili menu o deset procent a pivo o dvě koruny.

„Nyní žádné další zdražení neplánujeme, čekáme, jak se vyvine situace s covidem a všeobecným zdražováním energií či surovin. Do konce roku zůstanou ceny, jak jsou, poté se uvidí,“ řekl Deníku provozní „Puorky“ Martin Košťál.A podobně situaci vidí spolumajitel mexického fresh bistra Los Capolitos Jan Kapolka.

„Na začátku roku už jsme ceny o pět až deset procent upravovali, ale uvidíme, jak dlouho je bude možné udržet. Naštěstí zatím nemusíme reflektovat zvýšenou cenu za energie, protože máme zafixovanou sazbu,“ hraje s hosty férovou hru Kapolka. A podle zjištění Deníku v Ostravě v některých podnicích vůbec poprvé stoupla cena plzeňského piva přes 50 korun!