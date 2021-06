Restaurátoři vrátí hlučínským varhanám původní krásu. Bude to chtít ale milion

Starobylé hlučínské varhany se dočkají renovace. Postarají se o ni odborníci z Lanškrouna. Zdevastované varhany, do kterých se pustil červotoč i zub času, by poté dokonce měly sloužit svému účelu. Vyžádá si to ale maličkost - přes milion korun na opravu.

Zbytky původních varhan. | Foto: archiv města Hlučín

Varhany v červeném kostele postavil ve druhé polovině 19. století vratislavský varhanář Oto Müller. Cennější jsou o to víc, že jsou v Česku jediné, žádné další se už nedochovaly. Gotický klenot Opavy září novotou! Podívejte se, jak vypadá konkatedrála uvnitř Přečíst článek › Tyto varhany jsou dokladem činnosti pruských varhanářů na hlučínském území v 19. století. Zub času a dřevokazný hmyz je celé ohlodal a co nestihl zničit, dokončily v minulém století nenechavé ruce lidí. Píšťalový fond byl v průběhu 20. století ze značné části rozkradený a k velkým problémům dřevěných částí patří i značné napadení červotočem. Zbytky původních varhan.Zdroj: archiv města Hlučín Vlivem těchto okolností jsou dnes varhany pouhým torzem původního nástroje. Odborníci z lanškrounské firmy Ivana Červenky by jim měli vrátit původní krásu a využití. Rekonstrukce byla zahájena počátkem června po třech etapách bude zhruba po roce dokončena. Varhany se vrátí zpátky do Hlučína a budou instalované znovu v Červeném kostele. Náklady na jejich obnovu představují bez DPH částku 1 200 000 korun, hrazenou z rozpočtu města.