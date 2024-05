Zájem o služby Reuse centra Ostrava rok od roku stoupá. Za první 4 měsíce tohoto roku zde našlo nové majitele už více než 26 tisíc předmětů a na účet veřejné sbírky bylo vloženo bezmála 650 tisíc korun. To je o 98 tisíc Kč více než za stejné období loňského roku. A od září 2020, kdy byl spuštěn jeho provoz, dalo ostravské Reuse centrum nový život už téměř 200 tisícům starších věcí a utržilo za ně přes 4 miliony korun. A to při průměrné ceně 23 Kč za jeden předmět.

Máte doma něco, co může stále sloužit svému účelu, ale vy už to nepotřebujete? Darujte to! Všechny sběrné dvory v Ostravě slouží jako sběrná místa pro darování předmětů, jako jsou knihy, hudební nosiče, dekorativní předměty, nádobí, nábytek (mimo čalouněný), hračky, kočárky, kola, sportovní potřeby, pokojové rostliny a květináče, semena a mnoho dalšího pro domácnost a volný čas (mimo elektrospotřebiče). Přivézt své dary můžete i přímo do Reuse centra, které se nachází v areálu OZO v Ostravě-Přívoze. Větší předměty raději po předchozí telefonické domluvě.