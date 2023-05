/VIDEO, FOTOGALERIE/ Opravdu silní a drsní chlapi si dali v sobotu dostaveníčko na břehu hlučínské Štěrkovny, kde se konal 8. ročník dřevorubecké soutěže Stihl Timbersports. Své síly v šesti disciplínách poměřilo 20 nejlepších českých borců, jejichž výkony jsou zároveň nominací na mistrovství ČR. Jak show dopadla a co vše bylo k vidění?

Hlučín soutež v dřevorubeckém sportu 20. 5. 2023 | Video: Januszek Tomáš

Mezi přítomnými závodníky nechyběl ani současný mistr České republiky Martin Roušál. Účastníci dřevorubeckého klání musí umět brilantně i rychle pracovat s motorovou pilou, ale také se sekerou, kterou přesekávají na čas skoro půl metru silný kmen.

V Hlučíně se tento závod konal poosmé, celkem si dřevorubecký sport v Česku letos připomíná dvacátou sezonu. Jak Deníku řekl hlavní organizátor soutěže Jan Brabec, zhruba polovina závodníků jsou profesí dřevorubci nebo z příbuzných oborů, druhá půlka jsou však muži pracující jako manažeři, lidé z kanceláří, kteří pracují hlavou, nikoli silou či manuálně.

„Od dob českého mistra Martina Komárka už naši závodníci medaile z evropských šampionátů nevozí, ale zatím v osmičce nejlepších Evropanů nikdy žádný Čech nechyběl. Spolu s dalšími Evropany startují čeští borci pravidelně také na mistrovstvích světa,“ prozradil Jan Brabec.

Co tyto muže na tomto sportu přitahuje? „Asi ta chlapáckost, výzva zvládnout něco silou,“ říká sedmadvacetiletý Jihočech Michal Škornička. Prozradil, že pracuje v lese a dřevorubecký sport si oblíbil, už když mu bylo 16 let.

Mohlo by se zdát, že přípravu na soutěž trénuje zvládá při své profesi, což je částečně pravda, ale i on musí prý posilovat a cvičit. Jeho největším úspěchem je 6. místo na mistrovství Evropy do 25 let. Michal Škornička také prozradil, že jeho nejoblíbenější disciplínou v dřevorubeckém sportu je single buck, tedy řezání jednomužnou pilou, což je dlouhá pila kaprovitého tvaru.

Zdroj: Januszek Tomáš

Sobotní soutěž v dřevorubeckém sportu byla součástí Prajzské řezbářské show, který se koná na Štěrkovně až do neděle a účastní se jí osm řezbářů z Česka, Slovenska a Polska.

Program řezbářské show trvá až do neděle 21. května.