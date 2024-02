K tragédii došlo 21. ledna loňského roku osm minut po desáté hodině dopolední. Muž tudy jezdil prakticky denně dvacet let a místo dobře znal. V té době sněžilo a vozidlo uvízlo na přejezdu. Ve stejném okamžiku se blížil vlak na trase z Opavy do Ostravy. Strojvůdce ihned aktivoval rychlobrzdu, srážce ale zabránit nedokázal. Při nárazu naštěstí vlak, v němž cestovalo zhruba 70 lidí, nevykolejil. Ve vozidle však zemřely obě děti, jejich otec vyvázl s lehčími zraněními.

Lítost a prohlášení viny

Otec v pondělí u soudu prohlásil vinu. „Je mi to strašně líto. Prohlašuji vinu,“ řekl. Uvedl, že nadále žije se svou družkou, vloni v listopadu se jim narodila dcera. Společně nyní vychovávají tři děti, dvě nezletilé a jedno zletilé. „Bydlíme spolu. Vloni v listopadu se nám narodila dcera. O děti se starám. Jsme s družkou spolu. Občas mi vyčítá, co se stalo, ale jsme spolu,“ řekl obžalovaný s tím, že platí hypotéku a půjčky na dům. „Když jsem ráno odcházel k soudu, řekla mi, ať to dobře dopadne,“ zmínil obžalovaný. Na dotaz soudce, co tím měla družka na mysli, se slzami v očích dodal: „Abych zůstal doma.“

Žalobce chtěl vězení

Státní zástupce pro obžalovaného požadoval tři roky ve věznici s ostrahou. Zároveň však nastínil možnost mimořádného snížení trestu pod spodní hranici sazby, ovšem nadále v nepodmíněné podobě. „Tragickou nehodu zavinil flagrantní nepozorností. Neuvědomoval si, že je zapnutá světelná a zvuková signalizace, která upozorňovala na přijíždějící vlak. Alarmující je skutečnost, že obžalovaný přes uvedený přejezd jezdil téměř každodenně,“ řekl státní zástupce a dodal: „Nad čím v daném okamžiku uvažoval, je mi záhadou. Měl dbát zvýšené opatrnosti, zejména proto, že v automobilu vezl své dvě nezletilé děti. Byla to chvilková, avšak ničím neomluvitelná nepozornost.“ Žalobce také hovořil o tom, že řidič ohrozil i desítky cestujících ve vlaku.

Polehčující okolnosti

V rámci své závěrečné řeči státní zástupce zmínil i několik polehčujících okolností, kterými byly dosavadní bezúhonnost, lítost, spolupráci při vyšetřování a prohlášení viny před soudem.

Jednání se nehýbou, Liberty stále stojí. Otázka zaměstnanosti je v bodu zlomu

Za přitěžující naopak považoval řidičovu minulost týkající se sedmi přestupků, převážně za překročení rychlosti v obci. Jednou byl dokonce uložen zákaz řízení, a to v roce 2011. „Daná událost z loňského ledna nebyla nějakým excesem obžalovaného z dodržování pravidel silničního provozu,“ řekl žalobce.

Už je potrestaný

Obhájce naopak pro svého klienta žádal uložení podmíněného trestu. „Obžalovaný byl a je řádným občanem. Do osudné chvíle nespáchal žádný trestný čin ani přestupek,“ řekl advokát, který reagoval i na výčet dopravních přestupků zmiňovaný státním zástupcem. Poukázal na to, že ten nejzávažnější, který skončil uložením zákazu řízení, je starý více než deset let a vůbec se k němu nemá přihlížet.

Víkendový úklid po narkomanech v Ostravě, 281 jehel na dětských hřištích

Obhájce zdůraznil, že se jeho klient v současné době stará o děti a je prakticky jediným živitelem rodiny. Zajišťuje splácení hypotéky a úvěrů na dům. „Nejvíce potrestaným je obžalovaný a jeho rodina. Nese to těžce. Účelem trestu je výchovně působit na pachatele,“ řekl obhájce, podle kterého by uložení nepodmíněného trestu nemělo žádný smysl. „Byla by tím pouze ponížena lidská důstojnost,“ uzavřel advokát.

Soud rozhodl

Muž byl uznán vinným z obecného ohrožení, na které zákon pamatuje sazbou od tří do deseti let. Okresní soud po zvážení všech okolností rozhodl o uložení trestu na samé spodní hranici, tedy ve výši tří let. Trest podmíněně odložil na pětiletou zkušební dobu. „Nepodmíněný trest by byl nepřiměřený,“ vysvětlil předseda senátu. Obžalovaný dostal i sedmiletý zákaz řízení.

Soud zohlednil polehčující i přitěžující okolnosti. „Můžeme konstatovat, že u pana obžalovaného převážily polehčující okolnosti pro ukládání trestu,“ uvedl předseda senátu, který zmínil prohlášení viny, doznání v přípravném řízení, projevenou lítost a bezúhonnost. Obžalovanému pomohlo i velmi kladné hodnocení zaměstnavatele. Soudce také zmínil nepříznivé povětrnostní podmínky v den nehody, což ale podle něj vinu z obžalovaného rozhodně nesnímá.

Víkendový úklid po narkomanech v Ostravě, 281 jehel na dětských hřištích

„Tento případ se vymyká. Stojí před námi dosud netrestaná osoba, navíc osoba, která zapříčinila smrt svých nejbližších. Měl je chránit,“ uvedl soudce. Jak ale dodal, obžalovaný v rodině fungoval jako řádný otec.

Senát konstatoval, že by uložení nepodmíněného trestu výrazně zasáhlo do života rodiny, která je i po tragické události stále spolu. Muž s družkou vychovává děti a rodinu finančně zajišťuje. „Byl by problém, kdyby otec nefungoval a byl ve výkonu trestu,“ řekl soudce, podle kterého by se navíc nepodmíněný trest mohl jevit jako exemplární. „Český právní řád nepřipouští, aby byly ukládány exemplární tresty,“ uzavřel předseda senátu.

Verdikt není pravomocný. Obžalovaný jej sice přijal, státní zástupce si však ponechal lhůtu k vyjádření. „Po doručení písemného zdůvodnění rozsudku bude zváženo odvolání,“ uvedl.