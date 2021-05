/FOTOGALERIE/ Tento víkend byl na dlouhou dobu poslední, kdy lidé mohou bez problémů projet historickým mostem přes řeku Odru v Ostravě-Přívoze.

Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje nutnou opravu historicky významného mostu přes řeku Odru na silnici I/56 vedoucí z Ostravy na Hlučín a Opavu, 6. května 2021 v Ostravě. Důležitý most u Outlet Arény bude od 31. května do konce roku uzavřen. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V pondělí se totiž strategický most kvůli plánované opravě uzavře, a to až do konce roku. Otevřený zůstane pouze pro městskou dopravu, složky integrovaného záchranného systému, cyklisty a pěší. Omezení se dotkne desítek tisíc lidí. Most představuje hlavní spojnici na trase z Hlučínska do Ostravy. Motoristé se budou muset obrnit trpělivostí. Na výběr mají dvě oficiální objízdné trasy, mluví se také o polské variantě. K té se pro Deník vyjádřili zástupci ministerstva zahraničí.