FOTO: Kilometrové kolony na tahu pod Bazaly dusí Slezskou! Zúžení potrvá měsíce

„Ve stejnou chvíli zmizí i značení objízdných tras. Z města na Frýdek-Místek pak vyjedou řidiči už normálně,“ upozornil výrobní náměstek Ostravských komunikací Petr Uhlíř. Ostravské komunikace na Cingrově ulici frézovaly povrch, udělaly revize kanalizačních šachet a vodovodních šoupáků. Následně se rekonstruoval povrch vozovky a pokládala živičná směs.

Původně byly opravy i s časovou rezervou naplánovány od minulé soboty do pátku. Při zahájení prací Ostravské komunikace uvedly, že by vše chtěly stihnout do středy. „Ostravské komunikace zvládly opravu frekventované ulice nedaleko centra Ostravy dříve,“ doplnila mluvčí Ostravských komunikací Eva Kijonková. (per)