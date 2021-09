Pořádně naštvaní jsou motoristé kvůli uzavření části Hlučínské ulice v Ostravě-Přívoze, kde 1. září začala rekonstrukce tramvajové tratě a modernizace zastávky Důl Odra. Práce potrvají až do jara příštího roku a přinesou řadu omezení.

Část Hlučínské ulice je neprůjezdná. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Řidiči nezpochybňují nutnost modernizace této důležité ulice, vadí jim však způsob naplánování. Poukazují zejména na to, že od 1. června je pro osobní dopravu uzavřen nedaleký most přes řeku Odru v Ostravě-Přívoze, takže navazující Hlučínská ulice od začátku června připomíná mrtvou zónu a nové práce by nepředstavovaly takový zásah.