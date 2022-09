Letošní rok přinesl i další novinek. Jednou z nich byla kromě tuningových vozů i „sázka na mladí“.

„Když už teď malé kluky a holky pustíme na trať, tak v nich to nadšení k motosportu jen posílíme a za pár let tu budeme mít další ranaře, kteří budou mít chuť si plnit svoje sny. Nevzdají to a nemávnou nad tím za pár let rukou a nezůstanou, když to řeknu obrazně jen u hrách na počítači,” komentoval zapojení mladých do akce organizátor David Bryknar alias Jet mask.

Dny ostravských dopraváků bavily davy, k vidění byly historické vozy i moderna

Zároveň vyjádřil spokojenost nejen s účastí několika desítek závodníků, ale i obřím zájmem veřejnosti. „Budu moc rád, když se i příští rok podaří takto povedený ročník opět zorganizovat,“ dodal Bryknar. Hlavním sponzorem akce pořádané městským obvodem Ostrava-Jih byla společnost Ostravské komunikace.

VÝSLEDKY

MOTOCYKLY

JUNIOR

1. místo – Karel Suchánek (Kawasaki Ninja 400)

2. místo – Maxim Závada (Husquarna 85 TC)

OFFROAD

1. místo – Samuel Balada (Honda CRF 450 R)

2. místo – Veronika Nováková (Honda FMX 650)

3. místo – Vladinek „Ďábel“ Swaty (Kawasaki KLX 230 SE)

DO 600 CM³

1. místo – Lukáš Seidler (Kawasaki Ninja ZX-6R)

2. místo – Lukáš Lechowicz (Kawasaki Ninja ZX-6R)

3. místo – Rostislav Hradil (Yamaha FZ6 Fazer)

DO 1000 CM³

1. místo – Michael Folta (Suzuki GSXR K8)

2. místo – Tomáš Ferfecki (Honda CBR 929)

3. místo – Daniel Karecos (Kawasaki Ninja ZX-9R)

FULL

1. místo – Filip Tolasz (KTM 1290 SUPER DUKE R)

2. místo – Jan Drobek (Kawasaki 1400)

3. místo – Daniel Karecos (Kawasaki Ninja ZX-9R)

AUTA

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

2.0 L

1. místo – Petr Mácháček

2. místo – Tomas Effenberger

3. místo – Zbyněk Ares

3.0 L

1. místo – David Rulak

2. místo – Samuel Balada

3. místo – Nikola Vrablová

FULL

1. místo – Pavel Lener

2. místo – David Rulak

3. místo – Martin Klutka



*Zdroj: Roadcircus.cz