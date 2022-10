Milan Vereš se bezvládně skácel k zemi, zranil se na hlavě a upadl do bezvědomí. Mezi návštěvníky byl naštěstí i ostravský strážník Milan Stohl, který hrozivě vypadající pád zaregistroval a ihned začal s poskytováním první pomoci. Do příjezdu zdravotníků poté kontroloval životní funkce zraněného.

Poděkování Milana Milanovi

V minulých dnech obdržela městská policie děkovný e-mail zaslaný zachráněným mužem. „Na rockovém koncertě na Slezskoostravském hradě se mi udělalo zle, ztratil jsem vědomí a praštil se do hlavy. Po provedené první pomoci mě musela odvézt sanitka do nemocnice. Později jsem zjistil, že to byl právě Milan Stohl, kdo mi pomohl okamžitě na místě. Chtěl bych mu touto cestou vyjádřit vděk a poděkování,“ napsal Milan Vereš.

Strážník Milan Stohl pracuje u Městské policie Ostrava třicet let. V současné době slouží ve Slezské Ostravě. „Jakmile jsem zaregistroval pád muže a jeho následné bezvědomí, vůbec jsem se nerozmýšlel a započal hned s poskytováním první pomoci. Pána jsem poté uložil do stabilizované polohy a až do příjezdu zdravotníků kontroloval jeho životní funkce. Jsem rád, že jsem mohl pomoci. Myslím si, že by to udělal každý,“ řekl Milan Stohl.

Jak uvedl mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů, strážníci procházejí pravidelným výcvikem v poskytování první pomoci. „Zřejmě i díky těmto školením strážník Milan Stohl zvládl situaci na výbornou,“ uvedl Machů.

Za dobu existence ostravské městské policie se do podobné krizové situace dostaly desítky strážníků. Mnozí z nich převzali z rukou primátora Ostravy ocenění v podobě Stužky za záchranu života. Zatím posledním držitelem se stal Tomáš Janáček, který se jako host nedávno zúčastnil svatby. Během ní pětapadesátiletá ženichova maminka zničehonic upadla do bezvědomí. Tomáš Janáček se společně s dalšími hosty pustil do jejího oživování. Tím jí zachránili život. Jak se ukázalo, došlo u ní k náhlému selhání krevního oběhu, příčinou byla porucha srdečního rytmu. Naštěstí bude v pořádku.