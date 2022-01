Mnohé však zarazila informace Borisovy maminky Evy Farníkové (42 let), že bude muset zřejmě vrátit část dotace poskytnuté na nákup autosedačky. Ta stála sedmdesát tisíc korun. Rodina by měla uhradit kolem čtyřiceti tisíc. Podle smlouvy musela sedačku používat od roku 2019 do roku 2024.