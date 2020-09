Obžalovanému hrozilo pět až dvanáct let žaláře. Před přísnějším trestem ho zachránila lítost, omluva a vyplacení padesáti tisíc korun oběti v rámci dohody o narovnání.

Incident se odehrál v prosinci loňského roku v baru v Ostravě-Zábřehu, kde se před Vánocemi setkali současní i bývalí zaměstnanci jednoho z občerstvovacích řetězců. Hlavní aktéři se do té doby neviděli.

Nepodal mu ani ruku

Mladík vypověděl, že mu Rom od začátku připadal nesympatický a arogantní. Když je společní známí chtěli představit, dal to jasně najevo. „Nabídl mi podání ruky, já jsem to gesto ignoroval,“ prohlásil obžalovaný, který si během večera přisedl k jeho neromské přítelkyni, jež studuje psychologii.

„Chtěl asi nějakou psychologickou radu. Byl jsem poblíž. Pak jsem slyšel, jak jí říká, proč je s takovým černým zmr…,“ uvedl Rom s tím, že se rozhodl situaci řešit. Po vzájemné výměně názorů ho obžalovaný udeřil pivní sklenicí do hlavy. Způsobil mu zranění s přibližně dvoutýdenní léčbou. Podle soudu jen shodou šťastných okolností nedošlo k vážnějším zraněním.

Obžalovaný připustil, že při rozhovoru s dívkou zřejmě pronesl něco nevhodného. Vzápětí ho Rom údajně napadl. „Natáhl se přes stůl, chytil mě pod krk a dal mi dvě rány do obličeje. Nečekal jsem to. Začal jsem se bát. V afektu jsem vzal sklenku a udeřil ho,“ řekl obžalovaný. Že použil rasistické urážky, nepopřel. O zraněném Romovi mimo jiné hovořil jako o negrovi.

Motiv

„Motiv obžalovaného byl etnický,“ řekl předseda senátu, podle kterého to potvrdila řada důkazů a výpovědí. Obžalovaný ale rasový motiv odmítl. „Zní to možná hloupě, ale i kdyby byl běloch, tak se budu bránit a rozbiji mu sklenku o hlavu,“ prohlásil.

Za své chování se přesto omluvil. „Jsem si vědom toho, co jsem udělal, Byla to životní, zkratová chyba, která mě hodně poznamenala. Už se to nestane,“ řekl mladík, který si na úhradu padesátitisícového odškodného vzal půjčku. Obhajoba se v rámci závěrečné řeči snažila přesvědčit soud o tom, že šlo pouze o chlapskou potyčku, za kterou stačí uložit výchovný trest. To ale senát odmítl. Soud navíc poukázal na skutečnost, že mladík již v minulosti napadl v opilosti několik lidí. „Z předchozích trestů si nevzal žádné ponaučení,“ konstatoval soudce.

Verdikt není pravomocný. Obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu k vyjádření.