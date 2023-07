Po sociálních sítích koluje video, které zachytilo sobotní zásah policie a zdravotníků u Anenského podjezdu v Pardubicích. Mělo jít o bitku Romů s Ukrajinci. Dnes se do Pardubic sjeli na demonstraci Romové z celé republiky. Po druhé hodině odpoledne se vydali účastníci demonstrace od pardubického nádraží na místo, kde došlo k potyčce, tedy do Anenské ulice v Pardubicích. Průvod doprovázeli policejní těžkooděnci. Podívejte se na videa. Uslyšíte i výpověď přítelkyně napadeného muže.

Protestní průvod jde městem. | Video: Kateřina Chládková

Na sociálních sítích se objevilo video, které zachytilo zásah Policie ČR a zdravotnické záchranné služby u Anenského podjezdu v Pardubicích. Mezi romskou populací se šíří jako lavina videa, která poukazují na konflikt mezi Ukrajinci a Romy.

Romové na sociálních sítích vyzývají k cestě do Pardubic. Sraz v neděli v 11 až 11.30 hodin na pardubickém nádraží.

Policie potvrdila, že v sobotu krátce před devátou večer zasahovala v Anenské ulici v Pardubicích u potyčky několika osob. Na místě bylo asi 18 lidí, kteří se vzájemně fyzicky napadali. Jeden z účastníků při potyčce utrpěl poranění v obličeji, se kterým byl převezen do nemocnice na ošetření.

Nedělní události v Pardubicích

V neděli v jedenáct hodin se před hlavním nádražím v Pardubicích začínají scházet Romové, na místě jsou i zbrojení policisté. Policie žádá aktéry, aby již nedocházelo k další eskalaci konfliktu, násilí nebo jinému protiprávnímu jednání.

„Bojujeme za naše děti a vnoučata. Bojíme se, pod okny nám hajlovali. Bojujeme i za vás, nechceme násilí," to jsou hesla, která zaznívají před pardubickým nádražím. Na místě byly v jedenáct hodin desítky Romů. Promlouvají i mikrofonem. Dav se postupně zvětšuje.

„Jsme v otevřené válce. Z Ukrajiny sem přišli lidi, které nikdo neprověřoval. Bojíme se, ale bát byste se měli i vy," sdělil Deníku jeden z protestujících mužů.

„V Brně jsme si říkali, že to byl ojedinělý konflikt, ale tohle už znamená válku. Dneska se sejdou zástupci klanů, nejen z Pardubic, ale jedou sem i z jiných měst. Budeme vytvářet domobrany. Policie ví kulový, co se děje, tak se musíme bránit sami. Oni nic nesvedou, to musí vláda,” dodal muž.

Protest byl z 11. hodiny odložen na brzké odpoledne, protože hlavní organizátor akce David Mezei jede na akci až z Ostravy a dřív to nestíhá. Okolo dvou stovek Romů se ale u pardubického nádraží sešlo už před polednem.

Podle informací Deníku od některých demonstrantů se shromáždění nebude posouvat dál do centra města. „Budeme tady a budeme mluvit o tom, co dál,” dodal muž, který nesdělil své jméno.

Na místě hlídkují skupinky ozbrojených policistů. Situaci bedlivě sledují, ale zatím nemuseli zasahovat u žádné potyčky. Protestující Romové, ale i zástupci majority, postávají v hloučcích před vchodem do hlavního nádraží, debatují a dávají rozhovory přítomným novinářům. „Řekněte to, řekněte, co si myslíte, nikdo jiný to za nás neřekne,” vyzývají se navzájem.

Výpověď přítelkyně napadeného muže ZDE:

Zdroj: Kateřina Chládková

Po druhé hodině odpoledne se vydali účastníci demonstrace od pardubického nádraží na místo, kde došlo k potyčce, tedy do Anenské ulice v Pardubicích. Průvod doprovází policejní těžkooděnci.

Před třetí hodinou dorazil průvod k podchodu v Anenské ulici, kde došlo v sobotu k incidentu. Není známo, kolik lidí přesně se na pardubické demonstraci sešlo, ale hovoří se o tisícovce účastníků.

Po třetí hodině se dav postupně rozešel. Na místě po celou dobu hlídkovalo policejní komando, ale k vyhrocení situace nedošlo.

Po bitce jeden zraněný

Policie v neděli dopoledne potvrdila, že v sobotu krátce před devátou večer vyjíždělo hned několik policejních hlídek do Anenské ulice v Pardubicích, kde mělo docházet k potyčce několika osob. Po příjezdu policistů se na místě nacházelo asi 18 lidí, kteří se vzájemně fyzicky napadali.

„Policistům se podařilo vyhrocenou situaci po chvíli uklidnit a obě skupiny od sebe rozdělit. Jeden z účastníků při potyčce utrpěl poranění v obličeji, se kterým byl převezen do nemocnice na ošetření. Tři osoby policisté na místě zajistili a převezli na policejní služebnu," uvedla tisková mluvčí Policie Pardubického kraje Markéta Janovská.

Policisté v současné době provádějí výslechy osob a další potřebné úkony, aby zjistili, co bylo motivem konfliktu a také co přesně se na místě stalo. Tyto informace budou pro policisty klíčové pro finální stanovení právní kvalifikace.

Zdroj: Kateřina Chládková

„Současně jsme v souvislosti s touto událostí na sociálních sítích zaznamenali určité výzvy a svolávání. Touto cestou bychom chtěli požádat aktéry o to, aby v této souvislosti již nedocházelo k další eskalaci konfliktu, násilí nebo jinému protiprávnímu jednání. Policie celou situaci nadále monitoruje. Aktuálně činíme kroky, abychom se hned v pondělí sešli s dotčenými a dalšími kompetentními subjekty a mohli celou situaci co nejdříve vyřešit," dodala Janovská.

Někteří Romové vyzývají k cestě do Pardubic, ale zároveň se na sítích objevují i hlasy proti nepovolené demonstraci.

Problémy po napadení v Brně

Vyhrocené vztahy mezi Romy a Ukrajinci řešili policisté v červnu v Brně. Problémy vyvolala potyčka v Bystrci, v jejímž důsledku zemřel mladý Rom. Třiadvacetiletý mladík po převozu do nemocnice podlehl bodnořezným poraněním, která mu měl v důsledku předchozího konfliktu způsobit cizinec z Ukrajiny.