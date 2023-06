/FOTO, VIDEO/ Na dopravní omezení v řádech týdnů až měsíců se v nadcházejícím období musejí připravit řidiči v Moravskoslezském kraji. Na řadě míst začaly opravy a stavební práce. S komplikacemi je nutno počítat například v Ostravě-Třebovicích nebo v Ludgeřovicích.

Výstavba kruhového objezdu v Ludgeřovicích - 15. červen 2023. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Hlavní silnice v Ostravě-Třebovicích bude uzavřená až do konce června. „Jde o Třebovickou ulici v úseku křížení Třebovické ulice s ulicí Na Valech až po křižovatku s ulicí Gudrichovou. Je nutné rekonstruovat povrch komunikace. Proto musíme navést řidiče na objížďku po ulicích Na Valech, Gudrichova a V Mešníku,“ uvedl Petr Uhlíř, výrobní náměstek společnosti Ostravské komunikace (OK), která práce provádí.

Objízdné trasy se týkají i městské hromadné dopravy. Konkrétně půjde o změny na autobusových linkách číslo 35, 39 a 51. „Ve směru Svinov ze zastávky Čistírny pojedou autobusy dále po ulici Martinovské a Opavské. Zastávku Na Valech směr Svinov budou vozidla MHD dočasně míjet. Zastávka Třebovice bude nahrazena provizorní zastávkou v Martinovské ulici a zastávku Třebovická nahradí provizorní stanoviště v Opavské ulici,“ popsala změny mluvčí Ostravských komunikací Eva Kijonková s tím, že zhruba do konce příštího týdne Ostravské komunikace odfrézují živice.

„Ve spolupráci s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi vymění takzvané konstrukční vrstvy u vodovodních ventilů, opraví kostky a obruby a následně doupraví okolí uličních vpustí a ventilů. Celý úsek místní komunikace pokryjí novým povrchem,“ dodala Kijonková.

Stavební ruch panuje také v Ludgeřovicích nedaleko Ostravy, kde v křižovatce ulic Hlučínské a Markvartovické vyrůstá kruhový objezd. Práce mají trvat 140 dnů. Výstavba přináší dopravní omezení, a to zejména lidem, kteří míří do Markvartovic a Šilheřovic. Komplikovanější bude i cesta z Hlučína do Ludgeřovic.

Opravovaný úsek je pro osobní dopravu neprůjezdný. Od 1. července do 3. září bude platit úplná uzávěra i pro složky IZS a MHD. Rekonstrukce ovlivní provoz autobusových linek 56, 67 a 68.