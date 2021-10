Čas: pátek dopoledne. Místo: zastávka Důl Jindřich, centrum Ostravy.

Do tramvaje na lince číslo 2 vstupuje muž v červené bundě. Poprvé se zarazí ve chvíli, kdy uvnitř soupravy zahlédne hlídku městské policie. Podruhé pak v okamžiku, kdy jej strážníci upozorní na to, že nemá respirátor. Pasažér začne nervózně prohledávat kapsy, pak jen pokrčí rameny, řka, že ho nemůže najít. Kdo by čekal přísné pokárání či dokonce sankci v podobě pokuty, mýlí se. Místo výtky mu strážníci nabízí jeden ze svých respirátorů, které pro podobné případy nosí s sebou. „Co jsem dlužen,“ ptá se překvapený cestující. „Vůbec nic, jen si ho nasaďte,“ odpovídají s úsměvem ochránci zákona. „Moc děkuji,“ reaguje muž.

I takový průběh má páteční akce ostravské městské policie, která v souvislosti se zhoršující se covidovou situací vyčlenila speciální hlídky, jejichž úkolem je dohlížet na dodržování protiepidemických opatření v prostředcích městské hromadné dopravy.

„Když někoho upozorníme, že nemá respirátor, vesměs si ho nasadí. Oslovujeme i cestující, kteří mají respirátor pod nosem či pod bradou. S nějakými velkými problémy se nesetkáváme, lidé většinou poslechnou,“ dozvídáme se od strážníků, podle kterých se v posledních dnech situace ohledně nošení respirátorů v tramvajích, autobusech a trolejbusech zlepšuje.

„Potkáváme méně lidí bez ochrany dýchacích cest. Zřejmě si mnozí uvědomují, že situace začíná být opět vážná,“ říká strážnice, jež se svým kolegou kontroluje tramvaje v centru Ostravy. Společně s hlídkou nastupujeme do několika souprav na trase od zastávky Elektra na vlakové nádraží v Ostravě-Přívoze a zpět. Ve většině z nich narážíme na jednoho až dva pasažéry bez respirátorů. Všichni si je po upozornění bez zbytečných řečí a poznámek nasazují. Registrujeme i několik cestujících, kteří si respirátory vytahují při spatření uniforem.

Překvapení

Co se týká náhradních respirátorů, z nichž jeden dostal zmíněný muž v červené bundě, těch nosí strážníci několik. „Může se stát, že respirátor někdo zapomene nebo ho prostě nemá. Lidé jsou překvapení, když jim respirátor nabídneme. Vezmou si ho a poděkují,“ uvádí strážník a dodává: „Naším cílem není represe, ale prevence. Nikdo přece nechceme, aby se současná situace zhoršovala.“

Hlídka Městské policie Ostrava (MPO) kontroluje ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava (DPO) povinnost nosit roušky/respirátory, 22. října 2021 V Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Více kontrol

Strážníci se na dodržování protiepidemických opatření v městské dopravě zaměřují průběžně. S nárůstem počtu lidí s covid-19 ale nyní ostravská městská policie kontroly zintenzivnila a vyčlenila speciální síly.

„V souvislosti se zhoršujícím se vývojem epidemiologické situace na území Moravskoslezského kraje a ve městě Ostravě ostravští strážníci zintenzivnili kontroly používání ochrany dýchacích cest cestujícími v prostředcích hromadné přepravy osob. Kontroly jsou realizovány v rámci běžného výkonu služby, ale i v rámci kontrolních akcí, na které byly vyčleněny speciální síly a prostředky,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů. V prvních dvou dnech opatření strážníci odhalili přibližně dvě stě prohřešků. Drtivou většinu vyřešili domluvou, rozdali však i několik pokut v řádech stokorun a sedm případů postoupili do správního řízení.