Patří mezi největší favority na nejdůležitější křeslo v Ostravě. Nová předsedkyně klubu zastupitelů ANO Hana Tichánková (v úterý nahradila dosavadní odstoupivší šéfku Kateřinu Šebestovou). Tomáš Macura se ale nevzdává bez boje. Na zasedání zastupitelstva informoval širší vedení města o založení nového zastupitelského klubu s prozatímním názvem Nezařazení, kterému předsedá a který čítá všechny čtyři vyloučené a odchozí zastupitele z klubu ANO.

Hana Tichánková (ANO). | Foto: Se souhlasem hnutí ANO

„Do hlavy samozřejmě nikomu nevidíte, ale pokud můžu říct, jsme nyní skutečně jednotní. I ti, kteří nehlasovali pro odchod Tomáše Macury, se přiklonili k setrvání v klubu. Je to stranická záležitost, opustit klub s sebou nese i další důsledky,“ varuje případné přeběhlíky Tichánková, jež nyní musí uklidňovat i koaliční partnery. Ti jsou jako na trní.

Kdy se bude konat oblastní sněm, který má navrhnout nového primátora?

Oblastní sněm v rámci ostravského okresu, kde má ANO kolem stovky členů, se uskuteční ve středu 29. března. Místní organizace navrhnou kandidáty, v podstatě půjde o podobný postup, jako by se skládala volební kandidátka. Bude nominován nejen lídr na primátora, ale pravděpodobně se budeme bavit už i o členech rady.

Ostrava v nejistotě. Kdo povede město a jak blízko je k převratu na radnici

Neskrýváte svou ambici funkci získat, nyní jste nově i předsedkyní klubu zastupitelů. Považujete se za hlavního kandidáta na pozici primátora, potažmo primátorky?

Určitě jsem jeden z nominovaných lidí, minimálně ze své organizace na Jihu, co vím. A budu o funkci usilovat. Kandidát ale určitě nebude jen jeden.

Jak vidíte otázku možných změn v koalici? Nyní je poměr v zastupitelstvu města, při striktním rozdělení na koalici a zbytek zastupitelstva, 29 ku 26 křeslům…

Jako klub jsme v tuto chvíli jednotní. Sešli jsme se, mluvili jsme o tom a máme 17 členů. Do hlavy samozřejmě nikomu nevidíte, ale pokud můžu říct, jsme skutečně jednotní. I ti, kteří nehlasovali pro odchod Tomáše Macury, se přiklonili k setrvání v klubu. Je to stranická záležitost, opustit klub s sebou nese i další důsledky. Pokud chce být někdo součástí zastupitelstva a mít možnost se někdy zase nechat nominovat v dalších volbách, stranická příslušnost a poslušnost je pro něj nespornou výhodou. Všichni se přiklonili k tomu, že za hnutí do zastupitelstva vstoupili a že v něm za hnutí také zůstanou.

Primátor Macura založil nový klub zastupitelů. ANO v Ostravě přišlo o 4 hlasy

Koaliční partneři nemají obavy?

Jednání s koaličními partnery teprve začínají, k celé situaci došlo v úterý večer a už ve středu ráno bylo zastupitelstvo. Jednání proběhnou v nejbližších hodinách, přičemž jsem koaliční partnery na zastupitelstvu ujistila, že pro nadcházející chvíle se nic nemění, že změna je prozatím jen interní věcí hnutí ANO a že navenek platí uzavřené dohody.

K TÉMATU: Jak to vidí koaliční partneři

Jan Dohnal (Spolu/ODS)

Jan Dohnal.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňAktuální změny v rámci klubu ANO stále vnímáme jako interní záležitost našeho koaličního partnera. Uvidíme, s čím kolegové z ANO přijdou, jestli se jejich nynější klub omezí na personální obměny, nebo přijde i s určitou změnou politického kurzu. Případný úbytek čtyř zastupitelů samozřejmě vliv na fungování koalice mít může, protože nám již nyní klesl počet „vládní“ většiny z 33 mandátů na 29, přičemž nadpoloviční většina v zastupitelstvu je 28. Pokud by klub ANO přišel o další členy, museli bychom udělat kroky, které by vedly k ustavení většiny nové. V tento moment platí, že ODS, ani další členové koalice SPOLU nečinní žádné aktivní kroky, které by vedly ke změnám poměrů na ostravském magistrátu. Našim hlavním cílem je udržet stabilitu ve vedení města a pokračovat v projektech, které rozvíjejí naše město.

Zbyněk Pražák (Spolu/KDU-ČSL)

Zbyněk PražákZdroj: Deník/Lukáš KaboňPořád to chci brát jako vnitrostranickou záležitost hnutí ANO. Máme podepsanou koaliční smlouvu, která říká, že ANO má 21 lidí v klubu, náš klub společně s klubem ODS pod hlavičkou Spolu má 9 lidí a Piráti tři. Dohromady 33 lidí. Pokud to zůstane záležitostí klubu ANO, respektujeme personální návrhy, které předloží. Nicméně jejich vnitřní jednota pomalu bere za své a hranice bude překročena, pokud společná koaliční síla klesne pod 28 hlasů. A zdá se, že nynější signály napovídají tomu, že se to tomuto stavu blíží. Pokud by nebyla nadpoloviční většina, a už uvedený počet je hraniční, vybízí to k tomu, abychom si znovu sedli a bavili se o tom, jak nadpoloviční většinu zajistit. Naší snahou je však respektovat koaliční model. ANO ho chce držet a tvrdí, že zajistí nadpoloviční většinu. Realita se zdá být jiná, ale to jsou spekulace. Chceme být silný partner, ale pokud počet klesne pod 28 křesel, jistota padá.

Andrea Hoffmannová (Piráti)

Andrea Hoffmannová.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňSoučasnou situaci vnímám jako nekomfortní. Věřím, že si klub ANO vyřeší své interní záležitosti a brzy si sedneme k jednomu stolu nad budoucností koalice, především jejího programu a kontiuniuty rozvoje města, což považuji za to nejpodstatnější pro Piráty i pro Ostravu. V tuto chvíli vnímám velkou snahu všech partnerů onu kontinuitu zachovat.