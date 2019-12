Svoboda se podle něj nedá ničím jiným vyvážit. V souvislosti s nedávnými oslavami 30 let sametové revoluce primátor Tomáš Macura říká: „Není klišé, že historie má tendenci opakovat se v cyklech a jen ten, kdo je schopný správně vyhodnotit, co se dřív dělo, má šanci chyby neopakovat.“

Ekonom narozený ve znamení býka také srovnal, jaké to je vést firmu a město. „Je to něco jiného než manažerská pozice ve firmě. Nejsem žádný šéf Ostraváků, které bych řídil, jak se někteří domnívají. Lidé jsou mí klienti a zákazníci, ne podřízení. Já jsem v roli jakéhosi správce města. Ani nikomu nepíšu prémie, své náměstky nemůžu vyhodit z práce nebo jim dát důtku,“ poodhaluje své pravomoci Macura a vysvětluje, co jsou podle něj hlavní problémy, s nimiž se na radnici setkal.

„Je to zákon o veřejných zakázkách, který apriori předpokládá, že každý ve veřejné správě chce krást, přitom úplně nezabrání těm, kteří to skutečně dělají. Proto vše neskutečně trvá prosadit,“ vysvětluje dlouhé procesy a lhůty.

„Kromě toho realita fungování veřejné správy je ještě horší, než jsem si dřív myslel,“ pokračuje muž, který to chce organizačními změnami změnit ještě do příštích voleb za tři roky, protože potřetí na pozici primátora kandidovat nehodlá.

„Politika není zaměstnání, které by měl člověk vykonávat dlouho, natož celý život. Po tomto volebním období se chci vrátit do reality mezi lidi,“ říká introvert, který po dnech trávených v neustále společnosti lidí nejraději relaxuje u knihy nebo se sám projíždí na kole.

