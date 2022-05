Přípravy na výstavbu prodejny Hruška a dalších služeb pro občany nejsou jediný chystaný projekt. Jak to vypadá s mateřskou školou? Otázku nedostatečné kapacity jsme začali řešit loni po zápisu, kdy se do Hošťálkovic – i díky dvěma velkým developerským projektům – přistěhovala řada nových lidí a nám skokově narostl počet dětí. Loni jsme nemohli přijmout patnáct dětí, dalších osm pak bylo možno přijmout pouze na výjimku nad maximální kapacitu, která je po 24 dětech ve dvou třídách. Naplnili bychom tři celé třídy, takže jsme nejprve začali uvažovat o nadstavbě třetího patra školky, nakonec nám ale vyšla výhodněji druhá možnost.

Nová budova školky?

Jelikož se trochu zajímám o trendy ve stavebnictví, zaregistroval jsem modulové stavby, z nichž stojí v Karviné nemocnice, v Senegalu letiště a ve Francii apartmány. S panem ředitelem jsme se zajeli podívat do výrobní haly do Vizovic, kde se modulové stavby vyrábějí. Nadstavba by stála asi 30 milionů, modulová stavba asi 12 milionů. Proto jsme zvolili tuto možnost. Po zhodnocení všech pro a proti jsme rozhodli pro stavbu naproti školce jako samostatný objekt na druhém konci zahrady, kde je vhodný rovinatý prostor po demolici staré vodárny z letošního března. Budovy budou stát naproti sobě a uprostřed je zahrada s hracími prvky.

Jak to vypadá s termíny?

Dopracováváme projekt, abychom mohli zažádat o stavební povolení, což jsme si mysleli, že bude to nejsložitější, ale nebylo. Naivně jsme očekávali, že zažádáme o navýšení kapacity a město nám žádost schválí, jenomže spádovou oblastí je celá Ostrava, která má asi 250 volných míst, takže žádost v celkovém kontextu nebyla tak snadná ani z pohledu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které Ostravě nechtělo navýšit celkový objem míst. Argumentovali jsme, že přece rodiče nebudou vozit děti do školky na druhý konec města, kde se lidé stěhují z paneláků pryč a mají volná místa.

Bude mít patová situace řešení?

Pokud zřizovatel a ředitelé mateřských škol, kde mají volné kapacity, budou souhlasit s jejich snížením, aby ji bylo možné navýšit nám v Hošťálkovicích a nedošlo přitom k celkovému nárůstu míst ve městě. Nyní je to v jednání. Dostali jsme se do situace, kdy jsme uvažovali, co bylo první, zda slepička, nebo vejce. Pokud by nám totiž nenavýšili kapacitu školky, nemohli bychom připravit projekt na výstavbu nové, protože bychom dali desítky či statisíce korun na přípravu projektu zbytečně. Takhle se nechová správný hospodář. Nakonec jsme dostali příslib a výzvu, abychom dokončili projekt a získali stavební povolení, což bude silný argument pro město, že jsme připraveni stavět. Město nám pak zajistí změnu kapacit v jednotlivých školkách.

S ohledem na popisované to nevypadá, že by se měla školka otevřít už pro školní rok 2022/2023, viďte.

Původně jsme si mysleli, že to stihneme, ale pak se objevily popsané komplikace. Modulové stavby totiž máte hotové v horizontu týdnů. V Karviné se loni v únoru projektovala a v prosinci už kolaudovala třípatrová nemocnice se vším všudy. Nyní počítáme s otevřením školky pro 25 dětí nejpozději v září 2023. Uvažujeme také o oddělení pro dvouleté děti.

O Hošťálkovicích se hlasitě hovořilo i letos v zimě, kdy jste otevřeli velkolepé kluziště. Vydržel provoz až do 6. března, jak jste plánovali?

Bohužel ne, protože v únoru bylo jednou ve dvě hodiny ráno dokonce jedenáct stupňů. Celkově bylo čtrnáct dnů nesmírně teplých, ledová plocha se nedala udržet v provozuschopném stavu. Dopoledne pro školu ještě ano, ale odpoledne, kdy to měla mít zdarma veřejnost, tam i přes plný výkon chladící jednotky stála voda, takže to ztrácelo smysl. Přitom jinak bychom mohli kluziště provozovat až do začátku dubna, kdy opět sněžilo. Kvůli vysokým cenám energií jsme to však nechtěli držet na krev. Sezona však i přesto byla úspěšná. Byli jsme připraveni kluziště dotovat v řádu desetitisíců, nakonec bylo i díky pronájmům určitým skupinám i po odečtení nákladů ziskové. A nouze nebyla ani o kuriózní situace.

Jaké například?

Třeba o víkendech, po ukončení kluziště v centru, tady musela městská policie dokonce řídit dopravu, což bych si nikdy nedokázal představit, že je v Hošťálkovicích možné. Na naše kluziště se pořádaly doslova nájezdy, řidiči parkovali všude možně, řešili jsme se strážníky, aby je naváděli. Jak se řídí doprava na play-off ve Vítkovicích, tak se v zimě řídila i u nás. (směje se) Kluziště bylo v zimě maximálně využité, v rámci školy tam chodily všechny děti od první do deváté třídy. Školka měla dokonce i maškarní ples na ledě v pátk U nás v Hošťálkovicích letos Ježíšek nosil jen brusle a hokejky.