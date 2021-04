Přestože Lhotka ve volnočasové a sportovní sféře nabízí téměř vše, mají se její obyvatelé na co těšit. Soukromý investor bude na volné parcele vedle fotbalového hřiště, kterou obvod loni prodal, stavět fitness centrum s menším wellnesem. „To jsou stimuly, které člověka ještě ženou, aby ve vedení setrval,“ říká nejdéle sloužící ostravský starosta Josef Šrámek, podle něhož budou fitcentrum stavět rodáci ze Lhotky, kterým věří, že investují do něčeho, co je baví.

Starosta Lhotky Josef Šrámek | Foto: Deník/Petr Jiříček

Lze vůbec rozhovor s vámi začít jinak, než zmínkou o tom, že do příštích voleb půjdete s bilancí 28 let v čele Lhotky?

Je to tak, letos budu ve funkci už 27 let, nepřerušeně od listopadu 1994, tedy sedmé volební období. Kdyby mě to ale nebavilo, už bych se na to vybodl. Nechci, ať to vyzní jako samochvála, ale myslím, že za ty roky se mám za čím ohlédnout. Lhotka je úplně jiná, než byla kdysi. Když jsem nastupoval, bylo nás 956, dnes nás je 1400. Sportoviště, plynofikace, kanalizace, komunikace, vše se udělalo. Jak dnes obvody lamentují, že nemají kanalizaci, a ty šťastnější ji staví, my už máme vše za sebou.