Vidím, že máte v kanceláři vystavený nějaký model. Jaký projekt chystáte?

Jde o model projekčně připraveného rozšíření základní školy, včetně rozsáhlejší rekonstrukce stávajícího objektu, který hodláme řešit i z pohledu energetiky, počítáme v něm s fotovoltaikou. Celou školu chceme lépe uchopit, i vzhledem k tomu, co se na energetickém trhu nyní děje. Rekonstrukci bude potřeba rozdělit na etapy. Řadou postupných rekonstrukcí škola už prošla, nicméně covid a inkluze nás posunuly zase někam jinam a potřebovali bychom více prostor nejen pro žáky, ale i učitele a asistenty.

Ano, když jsem byl za panem ředitelem minulý rok, stísněné prostory jsem poznal osobně.

Je to tam složité. Navíc díky inkluzi nebo třeba výuce IT a dalších specializovaných předmětů je poptávka po větším počtu menších učeben. Kromě přístavby celého jednoho křídla o pěti šesti třídách vznikne i nové zázemí pro odpočinek dětí, dále venkovní učebna, která bude přirozeně navazovat na stávající park, a následně se zrekonstruuje budova B, která žádnou rekonstrukcí ještě neprošla. Je třeba tam znova udělat inženýrské sítě – elektřinu, topení. Nejprve bude třeba děti přesunout do přístavby, potom řešit rekonstrukci této části. Počítá se i s rekonstrukcí vstupu a šaten, které jsou původní, celý prostor se otevře, vzniknou skříňkové šatny a postaví se výtah, čímž vznikne kýžený bezbariérový přístup.

Zmínil jste šest nových tříd, potýká se škola i s nedostatkem kapacity, nebo je cílem pouze zmíněná potřeba většího počtu menších učeben pro specializované předměty?

Kapacita je dostačující, problém je skutečně spíše v tom, že je třeba dělit odborné předměty na menší skupiny. To je primární důvod plánované rekonstrukce. V Polance chystáme ještě další velký projekt, v loňském roce jsme koupili zpět do našeho majetku lázeňský dům, který chceme zrekonstruovat.

K jakému účelu a v jaké fázi přípravy je projekt?

Jsme ve fázi studie, letos bychom chtěli mít projektovou dokumentaci a stavební povolení. Počítáme tam se vznikem dalších prostor pro bydlení a služby, jako je kosmetika nebo kadeřník, a s bezbariérovými prostory pro lékaře. Chceme v lázeňském domě zachovat stávající lékárnu a dvě nadzemní patra budou sloužit jako byty. Mělo by jich vzniknout celkem čtrnáct, předběžně počítáme se startovacími byty pro mladé v kombinaci s bydlením pro seniory. Vše by to měly být menší bezbariérové byty, ale ještě uvidíme, jaké budou vypsány dotace, a podle toho se budou odvíjet i termíny, chtěli bychom ale začít fyzicky pracovat na objektu v příštím roce.

Hovoříte o nutnosti dotací, jaké jsou odhadované finanční náklady?

Při dnešních cenách je to těžké odhadnout, ale objekt se podle mě může blížit jednomu stu milionů korun. Skutečně uvidíme, jaké budou vypsány dotace, protože nyní jich ještě moc není, každopádně i do budoucna by toto bydlení mělo být podporováno z externích zdrojů. A co se týče lékařů, ti dnes sídlí ve stávajícím zdravotním středisku, kde v minulosti byly učitelské byty. Není možné tam doplnit výtahy, které bychom u ordinací pro starší lidi potřebovali. Projekt bude řešen komplexně i s parkovištěm a parkem.

V lázeňském domě chcete vytvořit zázemí pro lékaře. Ti se tam pouze přesunou z vedlejšího objektu, nebo plánujete v Polance rozšířit jejich počet – a případně o jaké specializace?

Primárně je záměrem přesun lékařů, s nimiž se na tom musíme blíže domluvit, ale neměl by v tom být problém, půjdou z obecních prostor znovu do obecních. Díky tomu vzniknou volné prostory pro budoucí další byty v původních ordinacích, takže by se bydlení vrátilo tam, kde historicky bylo. Samozřejmě bychom chtěli portfolio lékařů rozšířit, pořád toužíme po zubaři, ale nevím, jestli se nám do Polanky podaří někoho přivést. Paní zubařku jsme tady dříve měli, ale přesunula se do Svinova právě do bezbariérových prostor, naštěstí i Svinov je pro naše obyvatele dobře dostupný. Další zubař se pak přesunul do vlastních prostor, kde nemusí platit nájem. Už nyní tak máme jednu ordinaci volnou, do níž právě zubaře hledáme, ale dlouhodobě se nám to nedaří. Tak snad až se zubařina začne vyučovat na Ostravské univerzitě… Prozatím lázeňský dům nabízí i jiné využití.

Jaké?

Reagovali jsme na aktuální situaci a ubytováváme v něm aktuálně ukrajinskou babičku a čtyři maminky, které mají každá dvě děti. Některé maminky se rády zapojily do pracovního procesu u nás v obci. Další ukrajinské uprchlíky zase přijali k sobě domů naši občané, za což jim děkuji. Tyto děti už jsme ostatně přijali do školy a školky.

Co dalšího je pro Polanku nyní téma?

Dbáme na to, abychom se majetkově vypořádávali s klíčovými objekty a pozemky, což se nám nyní asi po třiceti letech podaří u dalšího pozemku. Zabezpečíme pozemek pod autobusovou točnou Na Hraničkách, o který přišla jednota Orel v restituci, po letech se jednotě podařilo dostat k majetku zpět a my ho dnes odkoupíme, abychom mohli do budoucna zabezpečit v této lokalitě dostupnost MHD, parkování, ale i celkový vzhled tohoto místa.

Mezi klíčové objekty v Polance patří i chátrající zámek. Toto téma se nikam nepohnulo?

Zámek ne, nicméně se stejným majitelem jsme se před časem dohodli na tématu rybník, kde uzavřeme dvacetiletou nájemní smlouvu, která nám umožní získat dotace a rybník a jeho okolí zkulturnit. U zámku nemáme ambici mít jej v majetku městského obvodu, není reálné vše utáhnout a doba v tomto ohledu není úplně příznivá. Pod zámkem však budeme řešit v rámci probíhající rekonstrukce ulice 1. května křižovatku, kterou bude potřeba upravit pro potřeby autobusů, jejichž otáčení je tam velmi komplikované. Ale i o tématu zámek budeme samozřejmě dále jednat s vlastníkem, protože v tomto stavu je magnetem pro negativní jevy.

Otázka pro opozici

Marie Krejčí.Zdroj: Se souhlasem Marie KrejčíOtázka pro opoziční zastupitelku Ostravy-Polanky nad Odrou Marii Krejčí (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti):

Jste spokojena s rozvojem, jakým Polanka procházejí, nebo byste něco změnila?

Uplynulé volební období na komunální úrovni hodnotím z pozice opozičního zastupitele místní samosprávy v Polance nad Odrou kladně v těchto zásadních otázkách: každý rok byl mírně přebytkový rozpočet, byly připraveny investiční projekty, maximální čerpání dotací na připravené projekty, které jsme i jako opozice podporovali. Určitý nedostatek vidím v sociální oblasti, a to v nedostatečné nabídce služeb pro seniory, jako je např. denní stacionář nebo seniortaxi.