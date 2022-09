Jak se podle vás projevila negativní předvolební kampaň, která na vás byla mířena z vícero stran?

Vím nejméně o desítkách lidí, kteří se nechali zviklat, uvěřili kampani, která proti mně byla mířena a hlas nám nedali. A to je nový fenomén těchto voleb, při předchozích dvou volbách jsem se nesetkal s tím, že by byla mířena nějaká kampaň proti mně osobně. Ať už to teď byl Petr Kajnar nebo Starostové, nakonec i Ostravská levice, která řekla, že hlas daný Macurovi je jako hlas daný ODS. Nikdy tomu tak nebylo. Mrzí mě, že se něco takového objevilo. Myslím, že by se z politiky neměla vytrácet slušnost, která teď ale dostala na frak.

Primátor Macura z hnutí ANO míří ke třetímu vítězství v Ostravě

Z výsledků vyplývá, že patrně bude možné složit koalici na stávajícím půdorysu se Spolu a Piráty. Uvažujete o jejím rozšíření – možnosti, kterou jste před volbami nastínil?

Čistě matematicky při zachování stávajících výsledků nám stačí koalice na stávajícím půdorysu. Ale nabízí se i možnost jejího rozšíření.

Možnost uzavřít koalici s Ostravskou levicí a SPD jste už dříve vyloučil, Starostové zase byli ti, kdo na vás zaútočil v kampani, nabízí se tedy v podstatě jen hnutí Ostravak, sejdete se s nimi?

Přesně tak. Určitě se s Ostravakem budu chtít potkat, je to významná politická síla v Ostravě. Důležitá bude shoda na programových principech. Trochu mi vadí, že nám čtyři roky okopávají kotníky a neustále říkají, jak jsme nekompetentní a neschopní. Vadí mi, že říkají, jak by chtěli přeprojektovat řadu investic, ať už koncertní síň nebo městskou nemocnici, ale třeba je to jen nějaká volební rétorika a budeme schopni nalézt společnou řeč.

Jste ochoten přibrat je – či případné jiné partnery – i přes tyto výhrady, nebo musí být jasná shoda ve všech vašich programových prioritách?

Musí být jasná shoda. Nemůžeme uhnout ve chvíli, kdy jsme u těchto dvou největších projektů ve fázi vyhlášení stavebních zakázek. Není čas něco předělávat. Mám ale naději, že to je jen předvolební rétorika a ve finále může dojít k dohodě. Potkáme se a uvidíme, jak to dopadne.

DEBAKL VOLEB: Konec sociální demokracie na Ostravsku?

Kdy začnou povolební vyjednávání? V neděli, nebo až začátkem týdne?

Nějaká jednání začnou možná už dnes a rozhodně by bylo škoda neděli promarnit, takže začneme vyjednávat hned.

Jak moc spěcháte na uzavření koaliční smlouvy?

Samozřejmě čím dřív, tím líp. Minule po volbách uběhl téměř měsíc, kdy jsme koaliční smlouvu podepsanou neměli, rád bych, abychom ji letos měli dřív.

Jedním z překvapení voleb je SPD, které zdvojnásobilo svá čísla z minulých komunálek, jak jejich vzestup vnímáte?

Upřímně jsem z toho trochu smutný či spíše nešťastný. Ač tomu předvolební průzkumy nasvědčovaly, doufal jsem, že takový výsledek mít nebudou.

Jak vnímáte tradičně nižší volební účast při komunálních volbách (34,90 procenta)?

Převažuje ve mně ohledně toho smutek. Stále nedokážu pochopit, proč se lidé komunálních voleb, které se jich ve své podstatě dotýkají víc než senátní, parlamentní či evropské, účastní v tak malém rozsahu. Jsou to volby, které bezprostředně ovlivňují kvalitu jejich života.