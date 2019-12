V 50. letech jako jediný student na gymnáziu nevstoupil do Československého svazu mládeže, a nemohl tak odmaturovat. Leo Žídek se proto rozhodl, že v roce 1952 odejde za hranice, aby tam mohl studovat, ale namísto toho se dostal do rukou udavačů.

„Bylo nás jedenáct, kteří chtěli překročit hranice, ale dostali se do rukou StB. Výsledkem byly tvrdé tresty od půl roku do patnácti let. Já jsem dostal za velezradu osm let, a to jsem byl ještě dva roky pod sazbou, protože jsem byl ve svých dvaceti letech věkem blízký mladistvým,“ vzpomíná Žídek na těžkou životní etapu.

Roky nesvobody trávil v táborech a uranových dolech v Horním Slavkově a později na Příbramsku. „Člověka tam posiluje společnost lidí stejného smýšlení a víra, že vše jednou skončí. Když jsme chtěli emigrovat, věřili jsme, že to bude na přechodné období dvou tří let. Nikdo nevěřil, že se tady komunisti udrží déle. Jim se to však kvůli metodě násilí a strachu podařilo na 41 let.“

Ne všichni věznění přežili, Žídek se nakonec dočkal alespoň toho, že mu trest o tři měsíce zkrátili díky hromadné amnestii. „Po roce života venku jsem však musel ještě na dva roky na vojnu,“ dodává pamětník těžkých časů, o nichž přednáší na besedách studentům po celé republice.

Jemu samému se díky kontaktům povedlo na konci šedesátých let „v ústraní“ odmaturovat a poté si udělal programátorský kurz, díky čemuž se nemusel vrátit k práci dlaždiče, kterou byl nucen vzít za vděk po osmi letech v lágru. „V Ostravě jsem vydláždil spoustu chodníků, ale ta místa dnes už vypadají zcela jinak,“ říká Žídek, který podle svých slov nejvíce práce odvedl v okolí šachty Šalomoun v místě dnešních Frýdlantských mostů.

„I dřívější černá Ostrava měla své kouzlo, ta dnešní se vyznačuje mnohem větším množstvím zeleně. I po kulturní stránce je na vysoké úrovni. Ostravu mám rád,“ přiznává Leo Žídek, podle něhož se společnost ještě nedokázala plně vyrovnat s minulostí a není ještě zcela vychována k demokracii.

„Některé staré špatné ideologie přežívají a objevují se nové. Někteří lidé zapomínají a jsou lhostejní k minulosti, což nás může vrátit zpět do období totality a nastolení nové ideologie,“ varuje muž, který ve svých téměř devadesáti letech přeje světu už jen vše dobré.

Celou dvacetiminutovou talk-show s si můžete poslechnout zde:

Co je projekt SametOVA!!! 1989-2019?

Stejně jako v minulých letech u 70. výročí konce druhé světové války či třeba 750. výročí první písemné zmínky o městě, nechce vedení Ostravy nechat zapadnout ani další významný milník v naší historii 30 let od sametové revoluce. Projekt nazvaný trefně SametOVA!!! 1989-2019, jehož partnerem Deník je, počítá vedle vzpomínkové talk-show s jedenácti osobnostmi města Ostravy také s velkolepou čtyřdenní akcí na Masarykově náměstí (15. až 18. listopadu), společnou besedou všech ostravských polistopadových primátorů a finančně podpoří bezmála dvacet akcí a projektů, které připomenou sametovou revoluci.



Všechny díly seriálu SametOVA!!! 1989-2019 najdete zde