Uťal tak všechny spekulace, které se kolem jeho osoby vedly. V minulosti totiž prohlásil, že po dvou volebních obdobích je na čase skončit a znovu kandidovat nebude, původně přitom neočekával, že nějaké druhé období v politice vůbec zažije. „Rozhodnutí pana primátora velmi kvituji. Je osobností s vlastnostmi a schopnostmi, které z něj dělají primátora, díky kterému se Ostrava posouvá dále, a to i v době krizí, které tuto dobu provázejí,“ potěšil svým rozhodnutím investiční náměstkyni a spolustraničku z hnutí ANO Zuzanu Bajgarovou.

Právě ona přitom byla všeobecně považována za černého koně hnutí, pokud by primátor dostál svým dřívějším prohlášením. „Považuji jej za nejlepšího adepta na primátora, kterého Ostrava má,“ okomentovala Bajgarová téma pro Deník.

Obava z opozicePodle starosty Ostravy-Jihu, radního města a dalšího spolustraníka Martina Bednáře nejde jen o samotné jméno Tomáše Macury. „Jde o jeho práci i práci celého týmu. Za čtyři roky, kdy mám možnost sledovat způsob uvažování a směřování, vím, že jde o kvalitního lídra současné koalice,“ vysvětlil Martin Bednář, podle něhož Macurova ochota pomáhat podnikatelům i běžným občanům, schopnost komunikovat lidsky a také jeho odborné znalosti nesporně posunuly Ostravu správným směrem.

Co tedy primátora ke změně jeho rozhodnutí vedlo? Podle všeho se obával o osud své opečovávané koncertní síně. „Některá nedávná vyjádření a postoje představitelů opozičních stran, bohužel nejen extrémních, ve mně vyvolávají obavu, že pod jejich vedením by byl ohrožen silný kurs rozvoje města z posledních let,“ řekl zaobaleně pro MF Dnes muž, který může překonat Petra Kajnara (2006 až 2014) na pomyslné stupnici nejdéle sloužících primátorů města.

Předseda starostů: běžná praxe

Změnou svého rozhodnutí, které nestrategicky dříve učinil, však širší politické spektrum příliš nepotěšil, potažmo mu nahrál do karet. „V mém okolí kolegů starostů nebyl asi nikdo, kdo by věřil, že to, co říká, myslí vážně. Je takové klišé parlamentní strany tvrdit, že vlastně není politik, že politiku nechce dělat, jen aby vypadal navenek lépe,“ zhodnotil za ostravské starosty předseda jejich sboru a radvanicko-bartovický starosta Aleš Boháč.

„Je to stejné jako v případě jeho kolegy Vondráka, který také říkal, že už nebude kandidovat do parlamentu, že nebudou kumulovat funkce. Realitu všichni vidíme. Je to jen běžná praxe těchto parlamentních stran, na druhé straně je to věcí každého člověka,“ mávl nad rozhodnutím rukou Boháč.

Naopak koalice drží partu. „Tento krok a rozhodnutí pana primátora vnímám pozitivně. Také kvůli covidu a válce na Ukrajině jsme museli upravit plány, je před námi spousta rozdělané práce," soudí náměstek primátora pro dopravu Miroslav Svozil z ODS.

Dřívější tvrzení ostravského primátora ovšem ovlivnila i některé lidi mimo politickou sféru. Ředitelka Ostravského muzea Jiřina Kábrtová se na základě toho rozhodla skončit ve funkci. Nechtěla si zvykat na nikoho nového. „Mně osobně řekl hned třikrát, že končí. Ale svého rozhodnutí nelituju, skončila bych patrně tak jako tak. Byl to jenom jeden z důvodů ve věku, kdy bych mohla pomýšlet už i na něco jiného než jen neustále chodit do práce,“ popsala Kábrtová, kterou od září nahradí ve funkci vítěz výběrového řízení Filip Petlička. „Když po mě bude v případném dalším volebním období něco potřebovat a já mu budu umět pomoci, pomůžu,“ nevyčítá mu Kábrtová zavádějící prohlášení.