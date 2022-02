Podzimní krása parku ve Slezských Rudolticích, Kateřinské trhy ale nebudou

Je to fascinující proces, jak bývalé skladiště pomalu zase dostává vzhled honosného šlechtického sídla. Dokud byl zámek státní, veřejnost sem neměla přístup. Sloužil jako sklad zdravotnického materiálu.

Před 13 lety zámek získala do svého majetku obec Slezské Rudoltice. Díky tomu se zámek postupně proměňuje v jedno z nejfotogeničtějších míst Moravskoslezskéhop kraje.

Zámecký park a zahrada ve Slezských Rudolticích:

Přijede i Václav Neckář

Práce na zámku by měly být hotové do prázdnin, aby zde letní turistická sezona proběhla naplno. Dokonce už se plánuje koncert Václava Neckáře v zámecké kapli.

"Konec rekonstrukce je naplánovaný na červen. Raději ale sledujte stránky zámku, protože je velký rozdíl konec rekonstrukce a otevření. Kdy se v interiérech srovná vlhkost natolik, abychom sem mohli z opět nainstalovat expozice, můžeme jen odhadovat. Chystáme například nové infocentrum díky soukromému dárci, který nám věnoval vybavení bývalé lékárny. Děkujeme všem, kteří zámku pomáháte," uvedl kastelán zámku Tomáš Zemba.

Turista, který zaplatí nové dveře

Mezi dárci a sponzory zámku zdaleka nejsou jen místní. Před časem průvodce zámku napůl žertem nadhodil, že by bylo pěkné, kdyby se ve skupině turistů přihlásil někdo ochotný zaplatit třeba nové dveře. Nevěřil vlastním očím, když se opravdu přihlásil nadšenec, že se chce stát sponzorem zámku, takže ty dveře už klidně můžou objednat.

Fanoušci zámku prostřednictvím facebooku sledují pokroky při rekonstrukci. "Úžasné, jak se zámek mění pod rukama šikovných řemeslníků. Kolik práce je za touto velkou rekonstrukcí ukryto, kolik hodin jen plánování, vypracování žádosti o dotaci celého projektu, kolik nervů, emailů i telefonů," napsala například Kamila Štefelová a popřála všem realizátorům hodně sil. Kastelán Tomáš Zemba plánuje kromě repasování zámecké brány a vstupních vrat také tradiční zámecké strašení a letní akce na nádvoří i koncerty v zámecké kapli.

Práce na sýpce se zastavily

V rohu zámeckého areálu stojí sýpka s nízkou sedlovou střechou, která je rovněž kulturní památkou. Na rozdíl od zámku má sýpka soukromého majitele. Ještě nedávno to vypadalo slibně, když stavební firmy zahájily rekonstrukci zámecké sýpky. Po čase ale stavební ruch zase utichl.

Exkurze do zámecké sýpky:

„Sýpka není naše, takže se dozvídám jen zprostředkovaně z doslechu, že tam byly práce z nějakého důvodu zastaveny nebo přerušeny. Ten projekt revitalizace sýpky vypadal nadějně, viděl jsem k němu spoustu zajímavých vizualizací. Máme ale tolik práce se zámkem, že se o aktuální problémy sýpky zajímám jen okrajově. Byli za mnou památkáři zeptat se, jestli obec náhodou nechce sýpku převzít,“ uvedl starosta Slezských Rudoltic Mojmír Pargač s tím, že nemá smysl přemýšlet o převzetí sýpky dřív, než bude mít obec připravený zdroj peněz na tak rozsáhlé opravy.

„Mrzí mě to, že na sýpce nastaly nějaké komplikace. Chápu její památkový význam i argument, že sýpka je součást zámeckého areálu. Na druhou stranu takových památek, co nutně potřebují opravy, je u nás spousta. Při současných cenách materiálů a stavebních prací nedokážeme zachraňovat úplně všechno. Nemůžu říct, že by se osud sýpky obce netýkal, když leží hned vedle zámku, ale co se týče peněz, ty už dlouho dopředu máme naplánované na zámek,“ doplnil starosta Pargač.