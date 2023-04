Avizované rušení poboček České pošty napříč celou republikou nadále budí emoce. Tento týden jsme již mapovali situaci v nejlidnatějším obvodu Ostravě-Jihu, v Ostravě-Porubě a Třebovicích. V těchto částech má být uzavřeno 11 poboček. Zbylých osm se nachází ve Slezské Ostravě (5) a Moravské Ostravě (3). I tam jsme zjišťovali reakce obyvatel.

Rušené poštovní pobočky v Moravské Ostravě a Slezské Ostravě | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Bezmála padesát úřadů má zaniknout v Moravskoslezském kraji, což je nejvíce v republice. V Ostravě jich zmizí hned devatenáct. Co do počtu je na tom hůře jen Praha. V přepočtu na obyvatele však vévodí moravskoslezská metropole.

Vztek seniorů

Naštvaní jsou zejména obyvatelé ostravského sídliště Fifejdy a okolí, kde se počítá s uzavřením pošty v Ahepjukově ulici 12. „Je to úplná blbost. Tady jsou dvě velká sídliště. Je to tu vytížené. A oni to zruší. Ať se vzpamatují na tom vrchu. Nejblíže to pak budu mít do Mariánských Hor, ale tam je tolik lidí, že je tam už teď v šest hodin ráno fronta,“ řekl Deníku Jaromír Křížkovský (77 let). Jak dodal, těžké to budou mít zejména senioři. To potvrdila i starší žena procházející kolem pošty. „Mám to tady kousek od domu. Teď se budu muset plahočit kdoví kam,“ prohlásila.

Poštovní tsunami zasáhlo i Ostravu-Porubu a Třebovice. Končí i přepadené pobočky

Na svou poštu byla zvyklá i paní Jana bydlící kousek od centra Ostravy. Roky navštěvovala pobočku na rohu Sokolské třídy a Zborovské ulice. „Asi s tím už nic nenaděláme. Na poštu u Husova sadu je to zhruba kilometr, takže se to dá zvládnout. Horší to budou mít důchodci,“ řekla paní Jana. Třetí rušená pobočka v Moravské Ostravě se nachází v budově, kde je sídlo Moravskoslezského kraje.

Hned pět poboček

Ve Slezské Ostravě má skončit hned pět poštovních poboček, které jsou zejména v zástavbě rodinných domů, například v Heřmanicích ve Vrbické ulici. „Bydlí tu hodně důchodců. To se teď budou táhnout přes půlku města?“ rozčiloval se starší muž.

Jedna pošta na 50 tisíc lidí? Radní stotisícového Jihu se připojili k protestům

Jeden z rušených poštovních úřadů se však nachází i v husté bytové zástavbě, konkrétně na náměstí Jurije Gagarina. „Tak budeme muset přes řeku. Já s tím problém nemám, hůře jsou na tom staří lidé,“ uvedl muž středního věku.

Otevřený dopis

Na rozhodnutí České pošty již na konci týdne reagovali otevřeným dopisem ministru vnitra Vítu Rakušanovi i primátor Ostravy Tomáš Macura a hejtman Moravskoslezském kraje Ivo Vondrák. Apelují mimo jiné na fakt, že Moravskoslezský kraj je jedním ze tří strukturálně nejvíce postižených krajů v republice, ve kterém zároveň žije vysoký počet obyvatel v seniorském věku - celé znění dopisu jsme zveřejnili již dříve zde.

Pobočky v Moravské Ostravě, které mají být zrušeny



- Ahepjukova 3094/12, Moravská Ostrava

- 28. října 2771/117, Moravská Ostrava

- Sokolská třída 2380/67, Moravská Ostrava



Pobočky ve Slezské Ostravě, které mají být zrušeny



- Vrbická 211/127, Heřmanice

- náměstí Jurije Gagarina 235/2, Slezská Ostrava

- Škrobálkova 61/15, Kunčičky

- Frýdecká 28, Kunčice

- Stará cesta 125/4, Hrušov