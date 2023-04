Poštovní tsunami, které od 1. července přinese zrušení tří stovek poboček po celé republice, nejvíce zasáhlo Moravskoslezský kraj a zejména Ostravu. Zde má skončit devatenáct úřadů. Čtyři z nich se nacházejí v jedné z nejlidnatějších městských čtvrtí v Ostravě-Porubě, další pošta zmizí v sousedních Třebovicích. Stejně jako v jiných částech Ostravy to lidé vnímají velmi negativně.

Rušené poštovní pobočky v Ostravě-Porubě a Ostravě-Třebovicích. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch, Kateřina Součková

„Plno lidí tady chodí. Je škoda, že to zavírají,“ prohlásil před pobočkou na Hlavní třídě v Porubě Petr Vaněk. Také další kolemjdoucí nad rozhodnutím České pošty kroutili hlavami. „Je to špatné,“ prohlásil Pavel Císařský. Jak ale dodal, v poslední době vlastně poštovní služby nijak často nevyužíval.

„Já na poštu chodím jenom sázet,“ vysvětlil. Starší žena, která vycházela z pošty, jen rezignovaně mávla rukou. „Nejvíce na to doplatí důchodci,“ prohlásila.

Končí i přepadené pobočky

V Porubě mají k 1. červenci skončit čtyři ze šesti poboček. Vedení obvodu se ještě pokusí situaci zvrátit. „Nikdo s námi nic předem nekonzultoval a bez jakékoli místní znalosti se rozhodlo o tom, že v Porubě by měly zůstat jen dvě pobočky České pošty. A to je na obvod, kde žije více než 60 tisíc obyvatel, málo. Navíc třicet procent Porubanů je v seniorském věku a omezení dostupnosti poštovních služeb jim může způsobit velké problémy. S kolegy starosty budeme chtít vědět, podle jaké metodiky se rozhodovalo a zda byly zváženy všechny možné alternativy řešení,“ řekla starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová.

Jedna pošta na 50 tisíc lidí? Radní stotisícového Jihu se připojili k protestům

Některé z rušených pošt mají za sebou "temnou minulost". Staly se totiž místem zločinů. Například zmiňovaná pobočka na Hlavní třídě zažila v květnu 2019 loupežné přepadení. Muž předal pokladní lístek s požadavkem na vydání peněz. Nakonec s nepořízenou utekl. Soud mu vyměřil čtyři roky vězení. Drama se odehrálo i v pobočce na náměstí Družby. V červnu 2012 dovnitř vtrhli dva ozbrojení lupiči. Pokladní, která se jim postavila na odpor, utrpěla lehčí zranění. Uvnitř se v té době nacházelo několik klientů, včetně mladé ženy s kočárkem. Násilníci si odnesli deset tisíc korun.

Opatření České pošty se dotklo také sousedního městského obvodu Ostrava-Třebovice. Zde zanikne pošta sídlící v budově, v níž se nachází obecní úřad.

„Mohlo se to udělat citlivěji, aby se na to lidé mohli připravit. Lidé vnímají, že nějaké změny musí přijít, ale ten způsob je trochu za hranou,“ uvedl starosta Třebovic Jiří Volný s tím, že nejbližší pošta je v obchodním centru Galerie. „Je to velmi vytížené místo. Jsou tam fronty,“ řekl starosta.

Roztočí ruletu a stopnou

O kroku České pošty se hojně diskutuje i na sociálních sítích. Podle mnohých si vedení této instituce vůbec neověřilo aktuální situaci v jednotlivých regionech a městech. „Když to umělci dělají v Praze od stolu. Roztočí ruletu a stopnou. To je ta odbornost a dialog,“ komentoval situaci jeden z uživatelů facebookové skupiny z Ostravy-Poruby.

Na rozhodnutí České pošty již na konci týdne reagovali otevřeným dopisem ministru vnitra Vítu Rakušanovi i primátor Ostravy Tomáš Macura a hejtman Moravskoslezském kraje Ivo Vondrák. Apelují mimo jiné na fakt, že Moravskoslezský kraj je jedním ze tří strukturálně nejvíce postižených krajů v republice, ve kterém zároveň žije vysoký počet obyvatel v seniorském věku - celé znění dopisu jsme zveřejnili již dříve zde.

Které pošty by měly v Ostravě-Porubě a Třebovicích zaniknout:

- náměstí Družby 1215/2, Poruba

- Hlavní třída 678/118, Poruba

- Klimkovická 55/28, Poruba

- Studentská 1770/1, Poruba



- 5. května 5027/1, Třebovice